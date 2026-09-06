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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل بيع أذون خزانة بـ87.8 مليار جنيه..البنك المركزي يعلن

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

اعلن البنك المركزي المصري عن قبول عطاءات خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 87.843 مليار جنيه من أصل 115 مليار جنيه.

ووصل حجم الطلبات المقبولة من البنك المركزي المصري من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية نحو 2508 طلبا.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه طرح أذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة عبر مزادات أدوات الدين المحلية ذات عائد ثابت.

تضمنت عمليات طرح أذون الخزانة لأجل 91 يوما بقيمة 31.1 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه.

بلغت جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين 325 طلبا من المؤسسات المالية .

وصل متوسط سعر الفائدة المقبول 21.01% وأعلي سعر بنسبة 25.702% وأقل سعر بنسبة 25%.

وبلغ حجم الطلبات المقبولة في أجل 273 يوما نحو 2183 طلبا من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة 56.742 مليار جنيه من أصل 75 مليار جنيه.

وصل متوسط سعر الفائدة المقبةلة 24.331% وأقل سعر بنسبة 23% وأعلي سعر بنسبة 24.502%.

البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر سعر الفائدة أذون خزانة الفجوة التمويلية

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