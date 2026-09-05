البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 115 مليار جنيه غدا

رفع البنك المركزي المصري من حجم طرح المستهدف لأذون الخزانة اعتبارا من غدٍ الأحد 30-8-2026 على أساس أسبوعي بفارق زيادة يبلغ 35 مليار جنيه بما يساوي 698.7 مليون دولار.

وبحسب ما كشفه تقرري صادر عن البنك المركزي المصري فإن من المقرر بيع أجلي 91 و 273 يوما بقيمة تقدر بــ115 مليار جنيه بما يعادل 2.26 مليار دولار؛ مقارنة بـ 140 مليار جنيه بما يعادل 2.791 مليار دولار في السبوع الماضي

ومن المقرر بيع أجلي الخزانة نيابة عن وزارة المالية بهدف السيطرة على الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وسيتم بيع أجل 91 يوما بقيمة 40مليار جنيه و أجل 364 يوما بقيمة 75 مليار جنيه.

مع بيع أذون خزانة بقيمة 115 مليار جنيه غدا، سيتبقي لها طرحًا واحدًا بقيمة 145مليار جنيه بما يعادل 2.85 مليار دولار .