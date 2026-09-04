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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: بيع أذون خزانة بـ110.121 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري انخفاض طلبات الاستثمارات المقبولة في عطاءات خزانة بعائد ثابت بمقدار يصل لـ5 مليارات جنيه عن المستهدف طرح والمقدر بـ115 مليار جنيه في المتوسط.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن  إجمالي طلبات الاكتتاب في أجلي 182 و 364 يوما بوصل إلى 110.121 مليار جنيه تضمنت 1711 طلباً مقبولًا من المستثمرين.

وقال البنك المركزي المصري إنه لجأ لطرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

تفاصيل الطرح

وبلغت قيمة الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بنحو 67.6 مليار جنيه لتشمل 649 طلبا مقبولا من المستثمرين.

وسجل متوسط سعر الفائدة المقبول 25.117% وأعلي سعر بنسبة 25.2% و أقل سعر بنسبة 24.98%.

ووصل حجم طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 1062 طلبًا بقيمة 42.521 مليار جنيه .

ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول 25.532% و أقل سعر بنسبة 25.24% و أعلي سعر بنسبة 25.6%.

البنك المركزي المصري مال واعمال اخبار مصر سعر الفائدة أذون خزانة أجل 182 يوما أجل 364 يوما وزارة المالية

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