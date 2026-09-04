إصابات بين الفلسطينيين في هجوم للاحتلال والمستوطنين على منزل ببيت لحم

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أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في منطقة خلة النحلة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي بأن مستوطنين اقتحموا خلة النحلة وهاجموا أحد المنازل، فيما تصدى لهم المواطنون الفلسطينيون وحاولوا إبعادهم من المكان.

وأضاف أن قوات الاحتلال، التي وفرت الحماية للمستوطنين؛ أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية؛ ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

وفي السياق، هاجم مستوطنون فلسطينيين ومساكنهم في خربة الحمة بالأغوار الشمالية.

وأفاد ناشط حقوقي بأن مستوطنين اقتحموا خيام المواطنين في خربة الحمة، واعتدوا بالضرب على أحدهم.

يذكر أن خربة الحمة تتعرض لاعتداءات يومية من المستوطنين، تستهدف المواطنين الفلسطينيين في مساكنهم، إضافة إلى ملاحقة الرعاة ومنعهم من دخول المراعي.