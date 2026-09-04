العقارب تلدغ 4 أشخاص في مناطق متفرقة بالوادي الجديد

أصيب 4 أشخاص (طفلان ومزارع وعامل)، اليوم الجمعة؛ إثر تعرضهم للدغات عقارب في مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والأمصال اللازمة، دون تسجيل حالات وفاة.

إصابة 4 أشخاص بلدغات عقارب في مناطق متفرقة بالوادي الجديد

وشهدت منطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس إصابة الطفلة شمس أيمن علي، 11 عامًا، بلدغة عقرب، ونُقلت إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث حصلت على المصل المضاد للدغات العقارب، وجرى وضعها تحت الملاحظة الطبية.

وفي مركز الفرافرة، تعرض المزارع محمود هاشم محمد محمد، 56 عامًا، للدغ عقرب خلال وجوده داخل مزرعة، وأصيب في إصبع اليد اليمنى، ونُقل إلى مستشفى الفرافرة لتلقي العلاج.

كما استقبل مستشفى الفرافرة، العامل رامي مصطفى محمد، 49 عامًا، عقب تعرضه للدغ عقرب داخل مزرعة بمنطقة أبو هريرة، ما أسفر عن إصابته في القدم اليسرى.

وفي منطقة البري، تعرض الطفل يمني إسماعيل صابر، 7 سنوات، للدغ عقرب، ونُقل إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة حالته الصحية.

وتواصل الفرق الطبية التعامل مع الحالات وفق الإجراءات والبروتوكولات العلاجية المتبعة في حالات لدغات العقارب.