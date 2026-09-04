قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: أمريكا والترويكا الأوروبية تدفع نحو إحالة إيران إلى مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي
رسميًا .. الموعد النهائي للتقديم على شقق الإيجار من صندوق الإسكان الاجتماعي
العقارب تلدغ 4 أشخاص في مناطق متفرقة بالوادي الجديد
بنخش بيها مجلس الشعب | طفل الجلابية القناوي يعلن سر رفضه الـ100 جنيه
وزارة السياحة والآثار: إجراءات فورية للتعامل مع تجمع مياه خلف جامع أحمد بن طولون
ترامب : قد نضرب جبل الفأس في إيران قريبا جدا
43 راميًا ورامية يمثلون مصر في بطولة العالم للأطباق المروحية بالبرتغال
روسيا: قدمنا احتجاجًا شديد اللهجة لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن التهديدات الأوكرانية
الزمالك يفوز على أيه إس بورت الجيبوتي 2-1 في دوري أبطال أفريقيا.. صور
لبنان: شهيدان في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية في كفررمان
ليه دلوقت؟ مصطفى بكري يستنكر تصريحات أمريكية بشأن مياه النيل
موجة استثنائية.. إسبانيا تسجل درجات حرارة قياسية خلال سبتمبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العقارب تلدغ 4 أشخاص في مناطق متفرقة بالوادي الجديد

عقرب ارشيفيه
عقرب ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

أصيب 4 أشخاص (طفلان ومزارع وعامل)، اليوم الجمعة؛ إثر تعرضهم للدغات عقارب في مناطق متفرقة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والأمصال اللازمة، دون تسجيل حالات وفاة.

إصابة 4 أشخاص بلدغات عقارب في مناطق متفرقة بالوادي الجديد

وشهدت منطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس إصابة الطفلة شمس أيمن علي، 11 عامًا، بلدغة عقرب، ونُقلت إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث حصلت على المصل المضاد للدغات العقارب، وجرى وضعها تحت الملاحظة الطبية.

وفي مركز الفرافرة، تعرض المزارع محمود هاشم محمد محمد، 56 عامًا، للدغ عقرب خلال وجوده داخل مزرعة، وأصيب في إصبع اليد اليمنى، ونُقل إلى مستشفى الفرافرة لتلقي العلاج.

كما استقبل مستشفى الفرافرة، العامل رامي مصطفى محمد، 49 عامًا، عقب تعرضه للدغ عقرب داخل مزرعة بمنطقة أبو هريرة، ما أسفر عن إصابته في القدم اليسرى.

وفي منطقة البري، تعرض الطفل يمني إسماعيل صابر، 7 سنوات، للدغ عقرب، ونُقل إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة حالته الصحية.

وتواصل الفرق الطبية التعامل مع الحالات وفق الإجراءات والبروتوكولات العلاجية المتبعة في حالات لدغات العقارب.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد عقرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

مصدر أمني عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي: لم نتلق أي بلاغات| صور

التوقيت الشتوي

رجع الساعة إلى 11 بدلا من 12.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

تنسيق الجامعات

رابط سريع لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

الشريحة الموحدة

قرار رسمي من الوزير بإلغاء الشريحة الموحدة على العدادات الكودية.. من المستفيد؟

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

تحذير عاجل من ظاهرة مناخية استثنائية تستمر حتى 2027.. ماذا يحدث؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

مع بداية الدراسة.. تجنبي وضع هذا الجبن للأطفال في ساندوتشات المدرسة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا ينصح الخبراء بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟ أضرار تناول البامية

نيللي كريم

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

بالصور

ماذا يحدث عند تناول حبتان من الكيوي قبل النوم؟.. لن تتوقع الفوائد

هل تناول الكيوي قبل النوم يساعد على النوم؟
هل تناول الكيوي قبل النوم يساعد على النوم؟
هل تناول الكيوي قبل النوم يساعد على النوم؟

طريقة عمل المكرونة المحمرة بصلصة زمان.. أكلة اقتصادية وسريعة

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

ماذا يحدث للرجال عند التبول أثناء الوقوف؟ أضرار صحية غير متوقعة

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟

أطعمة غنية بالبروتين تزيد شعورك بالجوع .. احذرها مع سعيك لخسارة الوزن

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد