مهيب عبد الهادي يثير الجدل بعد فوز الزمالك على بطل جيبوتي

أثار الإعلامي مهيب عبد الهادي حالة من التفاعل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب نهاية مباراة الزمالك أمام بورت الجيبوتي.

وكتب مهيب عبد الهادي: «انتهت المباراة.. الزمالك يفوز على بورت الجيبوتي 2/1... رجل المباراة هو ـــــ؟»، ليفتح الباب أمام جماهير القلعة البيضاء لاختيار اللاعب الأفضل في اللقاء.

فوز الزمالك

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث نجح الزمالك في تسجيل هدفين، قبل أن يتمكن بورت الجيبوتي من تقليص الفارق، ليحاول الفريق الأبيض الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، وسط محاولات من الفريق الجيبوتي للعودة إلى المباراة.

وفي النهاية، حسم الزمالك المباراة لصالحه بنتيجة 2-1 أمام بورت الجيبوتي، ليحقق الفريق الأبيض الفوز ويخرج بنتيجة إيجابية من المواجهة، وسط ترقب لمباراة الإياب وحسم التأهل للدور المقبل.