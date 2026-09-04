مع بداية الدراسة.. تجنبي وضع هذا الجبن للأطفال في ساندوتشات المدرسة

مع بداية العام الدراسي وعودة الأطفال إلى المدارس، تبحث الأمهات عن أفكار متنوعة ومغذية يمكن وضعها داخل لانش بوكس المدرسة، وتأتي الجبن في مقدمة الخيارات التي يمكن استخدامها في إعداد سندوتشات ووجبات خفيفة للأطفال.

أفضل انواع الجبن لوضعها في سندوتشات المدرسة وأخرى أحذرها

لكن مع إدخال الجبن إلى النظام الغذائي للرضيع لأول مرة، قد تتساءل الأمهات: متى يمكن للطفل تناول الجبن؟ وما الأنواع المناسبة له؟ وكيف يمكن تقديمها بطريقة آمنة؟

وبحسب ما نشره موقع Healthline، يمكن إدخال الجبن إلى غذاء الطفل خلال مرحلة إدخال الأطعمة الصلبة، مع اختلاف التوقيت وفقًا لتطور الطفل وتوصيات طبيب الأطفال.

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

متى يمكن للطفل تناول الجبن؟

تشير بعض التوصيات إلى إمكانية تقديم الجبن للطفل بداية من عمر 6 أشهر، بينما توصي مصادر أخرى بالانتظار حتى عمر يتراوح بين 8 و10 أشهر.

وتشير إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى إمكانية إدخال الجبن ضمن الأطعمة التي يتناولها الطفل خلال الفترة التي تبدأ تقريبًا من 7 إلى 8 أشهر، مع ضرورة مراعاة التطور الفردي لكل طفل واستشارة طبيب الأطفال عند الحاجة.

وعند تقديم الجبن أو أي طعام جديد للطفل، يُفضل الانتظار 3 إلى 5 أيام قبل تجربة طعام جديد آخر، حتى تتمكن الأم من ملاحظة أي أعراض قد تشير إلى عدم تحمل الطعام أو الحساسية، مثل الإسهال أو القيء أو الطفح الجلدي.

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

أفضل أنواع الجبن للأطفال

عند اختيار الجبن للطفل، يفضل اختيار الأنواع كاملة الدسم والمصنوعة من الحليب المبستر، مع البدء بالأنواع ذات المذاق المعتدل.

ومن الخيارات التي يمكن تقديمها للطفل:

الجبن الشيدر المعتدل.

جبن كولبي.

مونتيري جاك.

الموتزاريلا.

البارميزان.

الرومانو.

الجبن القريش.

الجبن الكريمي.

الريكوتا.

ويحتاج الأطفال في السنوات الأولى إلى الدهون ضمن نظامهم الغذائي لدعم النمو، لذلك تكون منتجات الألبان كاملة الدسم خيارًا مناسبًا وفق احتياجات الطفل الغذائية.

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

أنواع الجبن التي يجب تجنبها للأطفال

يُنصح بتجنب بعض أنواع الجبن الطرية المعتقة أو التي تعتمد على العفن في إنضاجها، مثل البري والكاممبير وبعض أنواع جبن الماعز المعتق والجبن الأزرق، خاصة إذا لم تكن مصنوعة من حليب مبستر.

ويرجع ذلك إلى احتمالية احتواء هذه المنتجات على بكتيريا الليستيريا، التي يمكن أن تسبب عدوى غذائية.

لذلك يجب قراءة ملصق المنتج والتأكد من أن الجبن مصنوع من حليب مبستر، وتجنب منتجات الألبان غير المبسترة للأطفال.

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

كيف تقدمين الجبن للطفل بطريقة آمنة؟

رغم أن الجبن من الأطعمة المفيدة، فإن طريقة تقديمه مهمة للغاية، لأن بعض أشكاله يمكن أن تزيد خطر اختناق الأطفال.

فعلى سبيل المثال، قد يمثل قالب الجبن الدائري أو مكعبات الجبن الكبيرة خطرًا على الطفل، كما أن بعض أنواع الجبن المذاب، مثل الموتزاريلا، قد تصبح خيطية ولزجة عند تناولها.

ومن الطرق الأكثر أمانًا لتقديم الجبن:

بشر الجبن وتقديمه كطعام بالأصابع.

تقطيع الجبن إلى شرائح رفيعة يسهل مضغها.

إضافة الجبن المذاب إلى الخضراوات.

دمجه مع البيض أو الفطائر.

إضافته مبشورًا إلى المكرونة.

دهن الجبن الكريمي في طبقة رقيقة على الخبز.

أما الجبن القريش فيمكن تقديمه للطفل لأنه طري، ويمكن هرسه أو خلطه بالخضراوات والفواكه المهروسة إذا كان الطفل لا يزال يفضل الأطعمة الناعمة.

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

الجبن خيار مناسب لسندوتشات المدرسة

ومع عودة الأطفال إلى المدارس، يمكن للأمهات الاستفادة من أنواع الجبن المناسبة في إعداد سندوتشات المدرسة ولانش بوكس الأطفال، بدلًا من الاعتماد على نوع واحد من الحشوات يوميًا.

ويمكن استخدام الجبن المبشور أو الشرائح الرفيعة في سندوتشات الخبز أو التوست، أو دمجه مع الخضراوات المناسبة للطفل، مثل الخيار أو الطماطم، مع مراعاة عمر الطفل وقدرته على المضغ.

كما يمكن إعداد ساندويتش بالجبن الكريمي والخضراوات، أو استخدام الموتزاريلا مع مكونات أخرى مناسبة للطفل، لتقديم وجبة متنوعة وجذابة داخل اللانش بوكس.

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

فوائد الجبن الغذائية للأطفال

يحتوي الجبن كامل الدسم على عدد من العناصر الغذائية المهمة، من بينها البروتين والكالسيوم والفوسفور والسيلينيوم، إلى جانب فيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين B12 والريبوفلافين.

ويُعد الجبن القريش من الخيارات الغنية بالبروتين، كما يوفر الكالسيوم وغيره من العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل ضمن نظام غذائي متنوع.

لكن عند إدخال الجبن إلى غذاء الرضع، يجب أن تظل الرضاعة الطبيعية أو الحليب الصناعي المصدر الأساسي لمعظم الاحتياجات الغذائية للطفل في هذه المرحلة، وفقًا لعمره وتوصيات الطبيب.

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

انتبهي لأعراض حساسية اللبن

عند تقديم الجبن لأول مرة، يجب مراقبة الطفل بحثًا عن أي أعراض تشير إلى حساسية الحليب أو عدم تحمل منتجات الألبان.

وقد تشمل أعراض عدم التحمل الإسهال والغثيان والقيء، إضافة إلى الانتفاخ والغازات وآلام البطن أو الشعور بعدم الراحة.

أما الحساسية فقد تظهر في صورة طفح جلدي أو شرى، أو قيء أو صفير أثناء التنفس، وقد تصل في الحالات الشديدة إلى الحساسية المفرطة (التأق)، وهي حالة طارئة تستدعي الحصول على رعاية طبية فورية.

وفي حالة ظهور صعوبة في التنفس أو تورم الشفتين أو اللسان أو الحلق بعد تناول الجبن، يجب طلب المساعدة الطبية الطارئة فورًا.

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

نصائح للأمهات عند تجهيز لانش بوكس الأطفال

عند تجهيز لانش بوكس المدرسة، يمكن الاعتماد على الجبن كأحد مصادر البروتين ومنتجات الألبان، مع التنويع في طريقة تقديمه وإضافة الخضراوات أو الفاكهة المناسبة.

ومن المهم أيضًا اختيار المنتجات المبسترة، وعدم وضع قطع كبيرة أو مستديرة من الجبن داخل لانش بوكس الأطفال الصغار، لتقليل خطر الاختناق.

كما يجب مراعاة قواعد حفظ الطعام ونظافته، خاصة عند وضع الجبن ومنتجات الألبان داخل حقيبة الطعام لساعات طويلة.