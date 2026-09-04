جورجيا ميلوني: حكومتنا أصبحت الأطول خدمة في تاريخ إيطاليا

أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني أن حكومتها أصبحت اليوم الأطول عمرا في تاريخ الجمهورية الإيطالية.

واعتبرت رئيسة وزراء إيطاليا – في بيان صادر اليوم الجمعة – أن الاستقرار ليس انجازا للتباهي بل هو الشرط الذي يتيح لأمة التخطيط واتخاذ القرارات والوفاء بالتزاماتها.

وأوضحت أنه تم العمل خلال هذه السنوات على زيادة التوظيف وتقليل البطالة، ودعم الأسر والشركات، وتعزيز الأمن، واستعادة مكانة إيطاليا ومصداقيتها على الساحة الدولية.

وأشارت إلى أن هذا الاستقرار ليس بفضل شخص واحد وإنما نتيجة تحالف موحد، يحكم منذ أربع سنوات برؤية مشتركة لتحقيق مشروع لإيطاليا.

ورأت أنه ليس من المصادفة أن تكون الحكومات الثلاث الأطول حكما في تاريخ إيطاليا جميعها حكومات من يمين الوسط.

وقالت ميلوني "في العام القادم، سنعود إلى المواطنين بما أنجزناه، و بما يبقى لإنجازه، ورؤيتنا للمستقبل. وسيقررون مرة أخرى إذا كنا نستحق الاستمرار في هذا المسار، وفي هذه الأثناء يستمر العمل".

وتحتفل حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني برقم قياسي لأطول حكومة بقاء في السلطة بتاريخ الجمهورية الإيطالية منذ الحرب العالمية الثانية بمدينة باري .

وسجلت حكومة ميلوني 1413 يوما متواصلة في السلطة متجاوزة عمر حكومة برلسكوني الثانية، والتي استمرت في السلطة لمدة 1412 يوما، لتصبح أطول حكومة متواصلة منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية عام 1946.