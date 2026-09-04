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تحديات أمنية وانتهاكات حقوقية.. تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحديات أمنية وانتهاكات حقوقية.. تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان وسط استمرار التحديات الأمنية التي تعرقل جهود إيصال المساعدات إلى المتضررين، بالتزامن مع توثيق انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ما يزيد من صعوبة العمل الإغاثي على الأرض.

وفي هذا السياق، أكدت منى رشماوي، عضو البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان، أن اللجنة تواصل توثيق الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب، مشيرة إلى رصد العديد من الانتهاكات في ظل الأزمة الراهنة.

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توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

قالت منى رشماوي، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن بعثة تقصي الحقائق تضطلع بمهمة توثيق الانتهاكات التي تقع في السودان، بما يشمل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب.

وأشارت إلى أن اللجنة تمكنت من توثيق عدد من الانتهاكات المرتبطة بالوضع الإنساني المتدهور، لافتة إلى أن من بين ما جرى رصده انتهاكات منسوبة إلى قوات الدعم السريع.

تحديات أمنية تعرقل العمل الإنساني

وأوضحت المسؤولة الأممية أن الوضع الإنساني في السودان يشهد تفاقمًا كبيرًا، في وقت تعمل فيه الأمم المتحدة على الأرض وسط ظروف أمنية معقدة للغاية.

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وأكدت أن المخاطر الأمنية، إلى جانب شدة الاحتياجات الإنسانية، تفرض تحديات كبيرة أمام العاملين في المجال الإغاثي، مشيدة بالجهود المبذولة لتقديم المساعدات للمتضررين، ووصفتها بأنها «عمل بطولي».

صعوبة إيصال المساعدات إلى مستحقيها

وأشارت رشماوي إلى أن التفاصيل المتعلقة بالإجراءات المتبعة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها يمكن أن تقدمها بصورة أكثر تفصيلًا بعثة الأمم المتحدة الموجودة على الأرض في السودان.

وشددت على أن تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية يمثل عقبة رئيسية أمام استمرار العمل الإنساني، مؤكدة أن الاحتياجات المتزايدة للسكان في ظل الأزمة تجعل الوضع الإنساني في السودان «بالغ الصعوبة».

السودان حقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني

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