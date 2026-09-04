سعر الدولار الآن.. الجنيه يتحسن والاحتياطي الأجنبي يقفز لرقم قياسي

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه في أغلب البنوك العاملة في مصر، مع ختام تعاملات الأسبوع، وسط تفاوت محدود في أسعار الصرف من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات كل مصرف وحركة العرض والطلب.

ويأتي انخفاض العملة الأمريكية في وقت تتابع فيه الأسواق مؤشرات النقد الأجنبي، خاصة تطورات الاحتياطي الدولي وتحويلات المصريين بالخارج، باعتبارهما من أبرز مصادر دعم السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.



سعر الدولار في البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل الدولار مستوى 50.88 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع، وهو السعر الذي يمثل أحد المؤشرات المرجعية المهمة لحركة العملة الأمريكية في القطاع المصرفي.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر بنهاية تعاملات اليوم نحو 50.92 جنيه، مع تراجع طفيف مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة، فيما اختلفت الأسعار المعلنة بين البنوك بحسب حركة التعاملات.



أعلى سعر للدولار في البنوك

تصدر بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) قائمة البنوك التي سجلت أعلى مستويات سعر الدولار خلال تعاملات الخميس.

وجاءت الأسعار كالتالي:

بنك أبوظبي الإسلامي ADIB: 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع.

وتوضح هذه المستويات استمرار وجود تفاوت محدود بين أسعار العملة الأمريكية من مصرف إلى آخر، رغم الاتجاه العام نحو التراجع أو الاستقرار في ختام تعاملات الأسبوع.

أقل سعر للدولار اليوم

وعلى الجانب الآخر، جاء بنك أبوظبي التجاري (ADCB) ضمن البنوك التي سجلت مستويات منخفضة للدولار، حيث بلغ سعر الشراء 50.75 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 50.85 جنيه.

وسجل البنك كذلك أكبر نسبة تراجع بين البنوك وفقًا للأسعار المعلنة خلال التعاملات.



أما ميد بنك (MID Bank)، فسجل سعرًا أقل للدولار عند:

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

ويكشف هذا التفاوت استمرار اختلاف أسعار الصرف بين البنوك، حتى مع تحرك معظم المؤسسات المصرفية في اتجاه واحد خلال نهاية تعاملات الخميس.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

شهد سعر الدولار تفاوتًا محدودًا بين البنوك العاملة في مصر، وجاءت أبرز الأسعار المعلنة على النحو التالي:

بنوك الإسكندرية، والأهلي المصري، والمصرف المتحد، والمصري الخليجي، وبنك مصر، وHSBC، وبنك التعمير والإسكان، وبيت التمويل الكويتي: 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، دون تغيير.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

وتعكس هذه المستويات وجود فروق محدودة في أسعار الصرف بين البنوك، مع اتجاه عام نحو انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال ختام تعاملات الأسبوع.

متوسط سعر الدولار في مصر

بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس نحو 50.92 جنيه، ليسجل تراجعًا طفيفًا مقارنة بإغلاق أمس.

وتترقب الأسواق باستمرار حركة سوق الصرف، إلى جانب تطورات موارد النقد الأجنبي، خاصة أن زيادة التدفقات الدولارية تمثل عاملًا مهمًا في دعم استقرار سوق العملة.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يدعم الجنيه

يتزامن تراجع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة مع تحسن بعض مؤشرات موارد النقد الأجنبي في مصر، وعلى رأسها صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري.

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

وبذلك سجل الاحتياطي زيادة قدرها نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد.

ويمثل ارتفاع الاحتياطي مؤشرًا مهمًا بالنسبة إلى مستويات السيولة بالنقد الأجنبي، كما يدعم قدرة القطاع المصرفي على توفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.

ويعد الاحتياطي النقدي من المؤشرات التي تتابعها الأسواق بشكل مستمر، لدوره في دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير احتياجات الاستيراد، إلى جانب تعزيز الثقة في قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الطلب على العملات الأجنبية.



تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 47.3 مليار دولار

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، بعدما سجلت نموًا قويًا خلال السنة المالية 2025/2026.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية المذكورة، مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وبلغت الزيادة نحو 29.6%، وهو نمو يعزز تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية الرسمية.

وتساهم هذه التحويلات في زيادة المعروض من العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، خاصة مع دخولها عبر القنوات الرسمية، بالتزامن مع تحسن صافي الاحتياطيات الدولية.