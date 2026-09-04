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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على مدار تعاملات الأسبوع الجاري تباينا.

خلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد”  اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.

 أسعار الدولار بيعًا وشراءً في البنوك

يأتي بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) في صدارة البنوك من حيث السعر، إذ يشتري الدولار بـ51.07 جنيه ويبيعه بـ51.17 جنيه، ليظل الخيار الأغلى بين جميع البنوك المصرية.

يليه بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) الذي يشتري الدولار بـ50.91 جنيه ويبيعه بـ51.01 جنيه.

وبنفس سعر الشراء تقريبًا، يعلن البنك الأهلي الكويتي (ABK) عن شراء الدولار بـ50.91 جنيه وبيعه بـ51.01 جنيه.

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط ترقب تطورات الشرق الأوسط ومخاوف التضخم

بنك نكست وقناة السويس بنفس التسعير

يتطابق بنك نكست (NXT) مع بنك قناة السويس في الأسعار، حيث يشتري كل منهما الدولار بـ50.90 جنيه ويبيعه بـ51.00 جنيه.

تشترك مجموعة واسعة من البنوك الكبرى في نفس مستوى التسعير اليوم عند 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع وتضم: الأهلي المصري،بنك مصر، المصري الخليجي، التعمير والإسكان، المصرف المتحد، بنك اتش إس بي سي (HSBC، بيت التمويل الكويتي (KFH)، العقاري المصري العربي.

وسجل بنك الإسكندرية أفل نسبة تراجع في سعر الدولار بـ50.88 جنيه ويبيعه بـ50.98 جنيه.

بنك فيصل.. الوحيد الذي لم يتغير سعره

وحافظ بنك فيصل الإسلامي على سعره دون أي تغيير عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع، ليكون البنك الوحيد الثابت.

سعر الدولار اليوم

ويتطابق بنك التنمية الصناعية مع البنك العربي الأفريقي في الأسعار حيث يشتري كل منهما الدولار بـ50.86 جنيه ويبيعه بـ50.96 جنيه.

المصرف العربي الدولي

تداول سعر الدولار في المصرف العربي الدولي  عند 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

يشتري بنك كريدي أجريكول مصر الدولار بـ50.85 جنيه ويبيعه بـ50.95 جنيه.

الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع مع تصاعد رهانات رفع الفائدة وتعثر محادثات السلام

يعلن بنك التجاري الدولي (CIB)، أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، عن شراء الدولار بـ50.83 جنيه وبيعه بـ50.93 جنيه.

ويشتري بنك أبوظبي الأول (FABMISR) الدولار بـ50.80 جنيه ويبيعه بـ50.90 جنيه، فيما يعلن بنك الكويت الوطني عن سعر 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.

أبوظبي التجاري.. الأعلى تراجعًا بين البنوك 

يسجل بنك أبوظبي التجاري أدنى سعر بين البنوك، حيث يشتري الدولار بـ50.75 جنيه ويبيعه بـ50.85 جنيه.

أسعار الدولار الأمريكي أسعار الدولار بيعًا وشراءً في البنوك أسعار الدولار

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