سعر الدولار الآن.. تراجع جديد والجنيه يواصل التحسن

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه في أغلب البنوك العاملة في مصر، مع ختام تعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، بالتزامن مع نهاية تعاملات الأسبوع.

سعر الدولار في البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل الدولار مستوى 50.88 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع، وهو السعر الذي يمثل أحد أهم المؤشرات المرجعية لحركة العملة الأمريكية في القطاع المصرفي، ويعتمد عليه عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة في تحديد أسعار الصرف لديها.



وسجل متوسط سعر الدولار في مصر بنهاية تعاملات اليوم نحو 50.92 جنيه، وسط تراجع طفيف مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة، مع اختلاف الأسعار من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات كل مصرف وحركة العرض والطلب.

أعلى سعر للدولار

تصدر بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) قائمة البنوك التي سجلت أعلى مستويات سعر الدولار اليوم، حيث بلغ سعر الشراء نحو 51.07 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 51.17 جنيه.

وجاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) والبنك الأهلي الكويتي بعده، حيث سجل الدولار في البنكين نحو 50.91 جنيه للشراء و51.01 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار

وعلى الجانب الآخر، جاء بنك أبوظبي التجاري (ADCB) ضمن البنوك التي سجلت أقل أسعار للعملة الأمريكية، حيث بلغ سعر شراء الدولار نحو 50.75 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.85 جنيه، مع تسجيل البنك أكبر نسبة تراجع بين البنوك وفقًا للأسعار المعلنة.

أما ميد بنك (MID Bank)، فسجل أحد أدنى مستويات سعر الدولار على الإطلاق عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وتوضح هذه المستويات استمرار وجود فارق بين أسعار صرف الدولار من مصرف إلى آخر، رغم تحرك غالبية البنوك في اتجاه التراجع أو الاستقرار خلال ختام تعاملات الخميس.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس

شهدت أسعار الدولار تراجعًا في عدد من البنوك، حيث سجلت بنوك الإسكندرية، والأهلي المصري، والمصرف المتحد، والمصري الخليجي، وبنك مصر، وHSBC، وبنك التعمير والإسكان، وبيت التمويل الكويتي نحو 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

وحافظ بنك فيصل الإسلامي على سعره دون تغيير عند 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، تراجع سعر شراء الدولار إلى نحو 50.86 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.96 جنيه.

وسجل الدولار في بنكي كريدي أجريكول والبركة نحو 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

أما البنك التجاري الدولي CIB، فسجل سعر شراء الدولار نحو 50.83 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.93 جنيه.

وبذلك يظهر تفاوت محدود في أسعار الصرف بين البنوك، مع اتجاه عام نحو انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات الأسبوع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس نحو 50.92 جنيه، ليسجل تراجعًا طفيفًا مقارنة بإغلاق أمس، وسط استمرار حالة المتابعة لحركة سوق الصرف وتطورات موارد النقد الأجنبي.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يدعم موارد مصر

يتزامن تراجع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة مع تحسن مؤشرات موارد النقد الأجنبي لدى مصر، وفي مقدمتها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو من العام نفسه.

وبذلك بلغت الزيادة في صافي الاحتياطيات نحو 1.93 مليار دولار خلال شهر واحد، وهو تطور مهم بالنسبة إلى مستويات السيولة بالنقد الأجنبي وقدرة القطاع المصرفي على توفير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.

ويعد احتياطي النقد الأجنبي من أبرز المؤشرات التي تتابعها الأسواق، نظرًا إلى دوره في دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوفير احتياجات الاستيراد، إلى جانب تعزيز الثقة في قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع الطلب على العملات الأجنبية.

تحويلات المصريين بالخارج تسجل نموًا قويًا

وتشكل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد، بعدما سجلت نموًا ملحوظًا خلال السنة المالية 2025/2026.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية المذكورة، بزيادة قدرها 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

ويمثل هذا النمو دفعة مهمة لتدفقات النقد الأجنبي، خاصة أن التحويلات تدخل عبر القنوات المصرفية الرسمية، وتساهم في زيادة المعروض من العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.

وتأتي الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاحتياطيات الدولية، بما يعكس نموًا في بعض مصادر النقد الأجنبي التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري، وهو ما يظل من العوامل المهمة التي تتابعها الأسواق عند تقييم اتجاهات سعر الصرف.