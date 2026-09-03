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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عطل عالمي يضرب ChatGPT.. آلاف المستخدمين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمة

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

تعرض روبوت الدردشة شات جي بي تي ChatGPT لعطل واسع اليوم الخميس، تسبب في عدم قدرة آلاف المستخدمين على إرسال الأوامر أو تحميل المحادثات، بالتزامن مع اضطرابات مماثلة طالت روبوتي الذكاء الاصطناعي Claude وGrok في التوقيت نفسه تقريبا.

وشهد موقع Downdetector ارتفاعا حادا في بلاغات تعطل ChatGPT، مع تسجيل المستخدمين معدلات مرتفعة من رسائل الخطأ عبر نسخة الويب وتطبيقات الهواتف. 

وأكدت صفحة الحالة الرسمية لـOpenAI أن وضع Work في ChatGPT أصبح غير متاح بالكامل لبعض المستخدمين، وكان من بين المتضررين مشتركو ChatGPT Plus.

ولم تقتصر الاضطرابات على ChatGPT، إذ أفادت تقارير بتعرض Claude لمشكلة مشابهة، فيما أكدت شركة xAI، المطورة لـGrok، وجود عطل في الخدمة أيضا. 

ChatGPT

وأثار تزامن المشكلات في ثلاث من أبرز منصات الدردشة بالذكاء الاصطناعي اهتمام المستخدمين والمتابعين، خاصة أن هذه الخدمات تديرها شركات منافسة وتعتمد عادةً على بنى تقنية منفصلة.

وأقرت OpenAI بوجود العطل عبر قنواتها الرسمية، لكنها لم تقدم تفاصيل واضحة حول السبب. 

وفي منشور على منصة إكس، كتبت الشركة عبارة غامضة: “النجوم تكاد تصطف”، ما دفع البعض إلى ربطها باحتمال وجود إعلان تقني مرتقب، بدلا من اعتبارها تفسيرا مباشرا للعطل.

وزادت التكهنات بسبب تقارير تتحدث عن استعداد OpenAI لإطلاق نموذج جديد يحمل الاسم الرمزي Astra، مع تداول توقعات بأن يمثل الجيل التالي من نماذج الشركة، وربطه من قبل بعض المستخدمين باسم GPT-6، رغم عدم وجود تأكيد رسمي لهذه المعلومات وقت وقوع العطل.

ويأتي اضطراب اليوم الخميس بعد سلسلة من المشكلات التي سجلتها OpenAI خلال الأيام الأخيرة، بينها ارتفاع معدلات الأخطاء في ChatGPT Work Mode، ومشكلات في إنشاء حسابات جديدة، إلى جانب أعطال وارتفاع في زمن الاستجابة لبعض خدمات الشركة.

وبحسب خدمة IsDown لمراقبة الأعطال، تم تسجيل 192 حادثة منفصلة مرتبطة بـChatGPT منذ أكتوبر 2025، فيما يبلغ متوسط مدة الأعطال، وفق بياناتها التاريخية، نحو 456 دقيقة.

وقالت OpenAI إن فريقها الهندسي تمكن من تحديد مصدر المشكلة وبدأ تنفيذ إجراءات للحد من تأثيرها، دون تحديد موعد نهائي لعودة الخدمة بالكامل.

ويثير تزامن تعطل ChatGPT وClaude وGrok تساؤلات حول احتمال وجود عامل مشترك في البنية التحتية للإنترنت يقف وراء الاضطرابات، إلا أنه لا توجد حتى الآن أدلة تؤكد وجود صلة مباشرة بين الأعطال الثلاثة.

وحتى الآن، لم تقدم OpenAI تفسيرا فنيا مفصلا للسبب الجذري للعطل، كما لم تؤكد وجود أي علاقة.

عطل شات جي بي تي ChatGPT لا يعمل ChatGPT لا يستجيب

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