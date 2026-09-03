الأرصاد تحذر من طقس مصر حتى 9 سبتمبر: شبورة ورياح وحرارة

طقس الأيام المقبلة .. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة من غد الجمعة 4 سبتمبر وحتى الأربعاء 9 سبتمبر، مع نشاط للرياح وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق، بينما تظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، مع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة نتيجة زيادة نسب الرطوبة لتصل إلى 42 درجة في بعض الأيام.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال الفترة المقبلة طقسًا معتدلًا مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول نهارًا إلى حار ورطب على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يكون مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على معظم المناطق.

كيف تكون حالة الطقس في مصر حتى 9 سبتمبر؟

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب أنحاء البلاد حتى الأربعاء 9 سبتمبر، مع اختلاف درجات الحرارة بين المناطق، واستمرار ارتفاع الإحساس بالحرارة بسبب زيادة نسب الرطوبة، بينما يبقى جنوب البلاد الأكثر تعرضًا للأجواء شديدة الحرارة خلال هذه الفترة.

وتوضح الدكتورة إيمان شاكر أن طقس الصباح الباكر يكون معتدلًا مائلًا للحرارة ورطبًا، قبل أن ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، لتصبح الأجواء حارة ورطبة على أغلب أنحاء البلاد، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد، بينما تميل درجات الحرارة ليلًا إلى الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على معظم المناطق.

متى تظهر الشبورة المائية على الطرق؟

تتكون شبورة مائية يوميًا خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وتمتد مناطق ظهورها إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، خاصة خلال الساعات التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية.

ما درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحري؟

تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 34 درجة مئوية يومي السبت والأحد، قبل أن ترتفع إلى 36 درجة اعتبارًا من الاثنين وحتى الأربعاء.

وتسجل السواحل الشمالية درجات حرارة أكثر اعتدالًا خلال الفترة نفسها، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمى بها بين 30 و31 درجة طوال الفترة.

أما شمال الصعيد، فتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و38 درجة، بينما يظل جنوب الصعيد الأعلى حرارة، مع تسجيل درجات حرارة عظمى تتراوح بين 40 و41 درجة.

لماذا ترتفع درجات الحرارة المحسوسة عن درجات الحرارة العظمى؟

ترتفع درجات الحرارة المحسوسة نتيجة زيادة نسب الرطوبة، وهو ما يجعل الإحساس بالحرارة أعلى من القيم المسجلة لدرجات الحرارة العظمى في بعض المناطق والأيام.

وتصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة في بعض الأيام، بالتزامن مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة التي تشهدها البلاد خلال الفترة من غد الجمعة 4 سبتمبر وحتى الأربعاء 9 سبتمبر.

هل توجد فرص لسقوط الأمطار غدًا الجمعة 4 سبتمبر؟

بالنسبة لطقس غد الجمعة 4 سبتمبر، تتوافر فرص لظهور بعض السحب المنخفضة والمتفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب مدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.

كما توجد فرص ضعيفة جدًا تصل إلى نحو 10% لسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

ما سرعة الرياح المتوقعة غدًا؟

تشهد البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وتتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء بالمناطق المكشوفة، إلا أنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظات البحر الأحمر.

ما تأثير نشاط الرياح على شواطئ البحر المتوسط؟

يمتد نشاط الرياح إلى بعض شواطئ البحر المتوسط، خاصة مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد.

ويؤدي نشاط الرياح بهذه المناطق إلى ارتفاع أمواج البحر إلى نحو 1.5 و2 متر، وهو ما يستدعي الانتباه من جانب رواد الشواطئ والسواحل الشمالية خلال الفترة المقبلة.

ماذا قالت الأرصاد عن حالة البحر والشواطئ؟

دعت الدكتورة إيمان شاكر المواطنين، ولا سيما رواد الشواطئ والسواحل الشمالية، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مع متابعة النشرات والتحديثات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بصورة دورية.

وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع نشاط الرياح على بعض شواطئ البحر المتوسط، وارتفاع أمواج البحر إلى نحو 1.5 و2 متر، إلى جانب استمرار الأجواء الحارة والرطبة التي تشهدها أغلب أنحاء البلاد.

ما تحذيرات الأرصاد بشأن ظاهرة «النينيو»؟

على صعيد آخر، نوهت الدكتورة إيمان شاكر بتحذيرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والأمم المتحدة بشأن اشتداد ظاهرة «النينيو» (El Niño) وتأثيراتها المحتملة على الأنماط المناخية حول العالم.

وقالت إن هناك توقعات بزيادة شدة ظاهرة «النينيو» إلى مستويات «شديدة القوة»، بما قد يؤدي إلى اضطرابات جوية ومناخية غير معتادة في عدد من مناطق العالم.

ولفتت إلى احتمالية استمرار تأثيرات الظاهرة لفترة طويلة، وما قد يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة عالميًا.

كيف تؤثر ظاهرة «النينيو» على المناخ حول العالم؟

أفادت الدكتورة إيمان شاكر بأن التأثيرات المناخية والاقتصادية لظاهرة «النينيو» ترتبط بالارتفاع الكبير في درجات حرارة مياه المحيطات في منطقة وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي.

وقد يؤدي ذلك، بحسب المناطق الجغرافية، إلى موجات جفاف حادة، وأمطار غزيرة، وعواصف استثنائية، بما يجعل الظاهرة ذات تأثيرات تتجاوز نطاق الأحوال الجوية المعتادة إلى أنماط مناخية مختلفة في عدد من مناطق العالم.

ما التأثيرات الاقتصادية لظاهرة «النينيو»؟

لا تقتصر تداعيات ظاهرة «النينيو» على الأحوال الجوية، وإنما تمتد إلى قطاعات اقتصادية وإنتاجية مختلفة.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن من أبرز القطاعات المتأثرة الزراعة والإنتاج الغذائي، فضلًا عن التأثير في أسعار الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد.

وتأتي هذه التأثيرات بالتزامن مع ارتباط الظاهرة بالارتفاع الكبير في درجات حرارة مياه المحيطات في منطقة وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، وما قد ينتج عن ذلك، بحسب المناطق الجغرافية، من جفاف حاد أو أمطار غزيرة أو عواصف استثنائية.

وبذلك تستمر الأجواء الحارة والرطبة في أغلب أنحاء البلاد حتى الأربعاء 9 سبتمبر، مع استمرار فرص الشبورة المائية الصباحية ونشاط الرياح، بينما تبقى مناطق جنوب البلاد الأكثر حرارة، مع ضرورة متابعة النشرات والتحديثات الجوية الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.