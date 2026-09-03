مصر تتأهل إلى بطولة العالم للكرة الطائرة للسيدات 2027 بعد اكتساح رواندا

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات إلى بطولة العالم 2027، بعدما حجز مقعده في نهائي بطولة أفريقيا، عقب الفوز على رواندا بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح المنتخب المصري كالتالي:

الشوط الأول: 25-5 لمصر.

25-5 لمصر. الشوط الثاني: 25-17 لمصر.

25-17 لمصر. الشوط الثالث: 32-30 لمصر.

وضمن منتخب مصر بهذا الانتصار التأهل إلى بطولة العالم 2027، بعدما نجح في الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة الأفريقية.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مواجهة الكاميرون وكينيا لملاقاته في نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات.

ويحصل بطل أفريقيا على بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.