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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تغيير طارئ قبل المباراة.. الأهلي يدفع بسفيان بنجديدة في التشكيل الأساسي أمام سموحة بدلا من أحمد رضا

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

أعلن الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام سموحة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ودفع الحسين عموتة بالمهاجم سفيان بنجديدة بدلا من أحمد رضا لاعب الوسط، بعد ان كان أساسيا في التشكيل قبل بدء اللقاء المقرر له في الثامنة مساء.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وأحمد رضا وطاهر محمد طاهر وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة.

مواجهة الأهلي وسموحة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع سموحة في إطار مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة.

لعب الفريقان 31 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود سموحة للدوري الممتاز موسم 2010-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1 أحرز للأهلي محمد أبو تريكة، وآخر مباراة في 11 أبريل الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف واحد، أحرز هدفي الأهلي كل من محمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر. وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثماني عشرة مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 48 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر موسم 2020-2021، 4-1 موسم 2021-2022، 4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الفوز 3-1 ثلاث مرات.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عبد الله السعيد برصيد 8 أهداف، يليه حسين الشحات ومحمد شريف برصيد 3 أهداف لكل منهما.

الأهلي بطولة الدوري الممتاز بطولة الدوري الدوري الدوري الممتاز سموحة

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