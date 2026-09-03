ترامب يؤكد توافر الذخيرة الأمريكية.. وإسرائيل تفرج عن 5 لبنانيين

تتواصل التطورات المتسارعة في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران، مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الذخيرة الأمريكية متوفرة، في رسالة تعكس استمرار الاستعدادات العسكرية وسط التوتر المتصاعد.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت إسرائيل الإفراج عن خمسة لبنانيين، في تطور يأتي بينما تشهد المنطقة تحركات ميدانية وسياسية متلاحقة على أكثر من جبهة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه تداعيات المواجهة الأمريكية الإيرانية، وسط ترقب لما قد تحمله الساعات المقبلة من تطورات، خصوصاً مع استمرار التصريحات المتبادلة والتحركات العسكرية في المنطقة.



