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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فواكه غير متوقعة تحمي القلب من الأمراض

القلب
القلب
اسماء محمد

تأتى أمراض القلب في مقدمة اهم الأسباب المؤدية للوفاة لذا من المهم معرفة الأطعمة التى تساعد في الوقاية منها.

 ووفقا لموقع هيلث اليكم أهم الفواكه التى تساعد في حماية الأوعية الدموية والقلب من الأمراض .

الموز

يمتلك الموز العديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب، وخاصة البوتاسيوم. 

يُساعد البوتاسيوم على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، مما يُساهم في الحفاظ على ضغط دم صحي.

يحتوي الموز على الألياف ومضادات الأكسدة ومركبات نباتية قد تساعد في تقليل الالتهاب وحماية الأوعية الدموية من التلف كما قد تساعد هذه العناصر الغذائية في خفض خطر الإصابة بتصلب الشرايين ، وهي حالة تتطور عندما يؤدي تراكم اللويحات إلى تصلب الشرايين وتضيّقها.

العنب

يحتوي العنب على مضادات أكسدة قد تُحسّن وظائف الأوعية الدموية وتُحافظ على ضغط دم صحي كما وجدت بعض الدراسات أن منتجات العنب، مثل مستخلص بذور العنب، قد تُساعد في خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ورغم الحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول العنب الكامل تحديدًا، فإن إضافة العنب الطازج إلى نظامك الغذائي طريقة سهلة لزيادة استهلاكك من الفواكه المفيدة لصحة القلب.

المانجو 

يُعدّ المانجو مصدراً غنياً بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تُساعد على حماية القلب وقد تُساهم هذه العناصر الغذائية في تقليل الإجهاد التأكسدي ، وهي عملية تُلحق الضرر بالأوعية الدموية وتؤدي إلى أمراض القلب كما تُشير الأبحاث إلى أن المانجو قد يُساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وتقليل عوامل الخطر مثل زيادة الدهون في الجسم.

القلب الأوعية الدموية فواكه الفواكه تحمى القلب

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