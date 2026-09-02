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«سألت شاب في طلبات وروحت اشتغلت معاهم».. دكتور مينا يكشف بداية عمله بالدليفري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«سألت شاب في طلبات وروحت اشتغلت معاهم».. دكتور مينا يكشف بداية عمله بالدليفري

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف الدكتور مينا، عامل الدليفري، تفاصيل بداية عمله في توصيل الطلبات، موضحًا أنه لجأ إلى العمل الإضافي خلال فترة كان يحتاج فيها إلى مصدر دخل إضافي إلى جانب عمله الأساسي.

وقال خلال برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد: «كنت بمر بفترة محتاج فيها شغل إضافي، وشوفت شاب في طلبات، سألته بتشتغلوا إزاي قالي كلم المدير، وكلمته وروحت اشتغلت معاهم».

«أبويا وأمي معندهمش أي اعتراض»

وأوضح دكتور مينا أن أسرته لم تعترض على عمله في توصيل الطلبات، مؤكدًا أن الأمر بالنسبة لهم مرتبط بكون العمل حلالًا.

وأضاف: «أبويا وأمي معندهمش أي اعتراض، بس كانوا أوقات يقولوا طب لو قابلت حد من زمايلك أقول لهم مفيش أي اعتراض، ما دام شغل حلال».

دكتور مينا: العمل الإضافي لم يكن عيبًا

وأكد أن العمل في توصيل الطلبات لم يكن عائقًا أمام عمله الأساسي، مشيرًا إلى أنه اختار العمل الإضافي لتلبية احتياجاته والتزاماته، طالما أن العمل مشروع وحلال.

الدكتور مينا عامل الدليفري صدى البلد مينا عامل الدليفري

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