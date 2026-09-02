بعد 7 سنوات من الوعود.. تسلا تستعد لـ تفادي الحفر بالقيادة الذاتية

كشف "إيلون ماسك" المدير التنفيذي لشركة تسلا، أن تقنية تفادي الحفر في الطرق ستصل "قريبًا" إلى السيارات المزودة بنظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD)، ليعيد فتح ملف التحديث الذي وعد به للمرة الأولى في شهر أبريل من عام 2019 دون تحديد جدول زمني دقيق لإطلاقه.

تحديات نمذجة الحفر ثلاثية الأبعاد

ورغم النجاح الذي أظهره نظام FSD في التعرف على العوائق المرتفعة ورصدها على الطريق مثل الحطام والأجسام الغريبة والابتعاد عنها، إلا أن رصد الحفر والتشققات الغائرة يمثل تحديًا هندسيًا أكبر.

ويتطلب تفادي الحفر بناء نماذج ثلاثية الأبعاد (3D) دقيقة للانخفاضات السطحية على الطريق عبر الكاميرات، وتحديد عمقها لمعرفة ما إذا كانت تتطلب تغيير المسار أو تخفيف السرعة.

7 سنوات من الانتظار وتحديثات النسخة v14.3

يعود الوعد الأول بهذه الخاصية إلى عام 2019 عندما رد ماسك على استفسارات الملاك بشأن تطوير النظام لتفادي المطبات والحفر.

ورغم ظهور الإشارة إلى خاصية تفادي الحفر ضمن قائمة التحسينات القادمة في الملاحظات التوضيحية لتحديث FSD v14.3 الصادر في عام 2026، إلا أنها لم تتاح حتى الآن كميزة فعلية في النسخ الإنتاجية للمستخدمين.

حماية المكونات الميكانيكية وزيادة راحة الركاب

يسهم إدخال خاصية تفادي الحفر في تحسين مستويات الراحة داخل المقصورة وتقليل الاهتزازات المفاجئة أثناء الاعتماد على نظام القيادة الذاتية.

كما تساعد هذه التقنية في تقليل تكاليف الصيانة على الملاك من خلال حماية إطارات السيارات، والجنوط، وأجهزة التعليق الميكانيكية من التلف الناتج عن الاصطدام بالحفر على السرعات العالية.