وزير الخارجية يقدم التعازى لنظيره الأردني في ضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب بجنوب سيناء

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم /الأربعاء/ اتصالًا هاتفيًا مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية؛ أعرب خلاله عن خالص تعازي الحكومة والشعب المصرى للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على اثر حادث انقلاب حافلة الركاب الذي وقع اليوم على طريق دهب–نويبع في جنوب سيناء وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد الوزير عبد العاطي، تقديم الجهات الوطنية المعنية جميع التسهيلات اللازمة لرعاية المصابين واستكمال إجراءات نقل جثامين الضحايا الأردنيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

من جانبه، قدم الوزير الصفدي خالص التعازي لمصر، حكومة وشعبا، ولأسر الضحايا من المواطنين المصريين، معربا عن خالص شكره وتقديره للحكومة المصرية على ما أبدته من تضامن وتعاون في هذا الظرف الأليم، وما قدمته من تسهيلات في متابعة أوضاع المصابين ونقل جثامين الضحايا.