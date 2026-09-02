برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون

أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصينية، وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وما تحظى به من دعم واهتمام من القيادة السياسية في مصر والصين.

وقال مرشد إن المباحثات التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني تمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية، خاصة في ظل توافق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وحرص البلدين على تعزيز التنسيق السياسي وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وأضاف أن الشراكة المصرية الصينية تجاوزت الإطار التقليدي للعلاقات السياسية، لتشمل مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا، مؤكدًا أن التجربة الصينية التنموية تمثل نموذجًا مهمًا يمكن الاستفادة منه في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر تمثل شريكًا محوريًا للصين في المنطقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة، لافتًا إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

تطوير العلاقات المصرية الصينية

وثمّن مرشد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير العلاقات المصرية الصينية، مؤكدًا أن السياسة المصرية القائمة على تنويع الشراكات الدولية وتعزيز التعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى تدعم قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية وتعظيم الاستفادة من موقعها ودورها الإقليمي والدولي.

وأكد أن زيارة الرئيس الصيني تمثل رسالة واضحة بشأن متانة العلاقات بين القاهرة وبكين، وتوفر فرصة مهمة للانتقال بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز جهود التنمية والاستقرار والسلام في المنطقة.