قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص| نقابة صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ "الصيدلي الدليفري" ومينا يختار الرعاية الصحية
مصر والصين تدفعان نحو توطين الصناعات المتقدمة.. تعاون في السيارات الكهربائية والطاقة والتكنولوجيا
الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
عبد العاطي يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد
وزير جيش الاحتلال: خطط تهجير سكان غزة جاهزة.. وننتظر الضوء الأخضر الأمريكي
وزير الأوقاف: ما يمس الإمارات ويؤذيها يمسنا ويؤذينا في مصر.. والأخوة بين البلدين راسخة
إنفاق تاريخي في سوق الانتقالات.. الدوري الإنجليزي يحطم الأرقام القياسية
وزير الطاقة الأمريكي: أكثر من 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين
ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
التعليم تحسم الجدل قبل انطلاق الدراسة.. لا تغييرات في المناهج وتعريب امتحانات اللغات مستمر
صحيفة فرنسية: عصابة إجرامية خططت لاختطاف كيليان مبابي
الصحة تغلق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة الرئيس الصيني تفتح آفاقا واسعة لشراكة استراتيجية متكاملة بين القاهرة وبكين

النائب أسامة مدكور
النائب أسامة مدكور

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس ما وصلت إليه العلاقات المصرية الصينية من مستوى متقدم من التعاون والشراكة، وتؤكد امتلاك البلدين رؤية مشتركة تستهدف توسيع مجالات التعاون وتحويل العلاقات التاريخية بين القاهرة وبكين إلى مشروعات وشراكات ذات مردود مباشر على الاقتصاد والتنمية.

زيارة الرئيس الصيني لمصر

وقال مدكور إن أهمية الزيارة تتجاوز بعدها السياسي والدبلوماسي، لتكتسب أهمية اقتصادية وتنموية كبيرة، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحولات متسارعة، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى علاقاتها مع الصين باعتبارها شراكة قائمة على المصالح المتبادلة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات التي يمتلكها الجانبان، بما يخدم خطط الدولة المصرية في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية يمثل محطة مهمة تؤكد رسوخ العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر كانت ولا تزال بوابة رئيسية للتعاون الصيني مع القارة الأفريقية والمنطقة العربية، وهو ما يمنح الشراكة بين القاهرة وبكين أبعادًا استراتيجية واقتصادية تتجاوز الإطار الثنائي.

وأضاف مدكور أن الإعلان عن تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل ترجمة عملية لحجم الثقة المتبادلة بين البلدين، ويعكس قدرة مصر على استثمار موقعها الجغرافي ومقوماتها اللوجستية في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وأوضح أن التوسع في المنطقة الصناعية المصرية الصينية يمكن أن يمثل نقطة انطلاق لموجة جديدة من الاستثمارات في قطاعات الإنتاج والتصنيع، خاصة الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والسيارات والمنسوجات والألياف الكيماوية، مؤكدًا أن المستهدف الحقيقي لا يجب أن يقتصر على جذب رؤوس الأموال، وإنما تعظيم القيمة المضافة من خلال توطين الصناعة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتأهيل العمالة المصرية، وزيادة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد مدكور أن الشراكة الاقتصادية مع الصين تمنح مصر فرصة مهمة لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، خاصة في ظل ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من موقع استراتيجي وبنية أساسية وقدرات لوجستية تؤهلها لاستقبال المزيد من المشروعات الإنتاجية الموجهة للسوقين المحلي والخارجي، بما يدعم موارد الدولة ويوفر فرص عمل جديدة ويرفع من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.

وفي السياق ذاته، أشاد أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن بما عكسته مباحثات الرئيسين من توافق بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن السياسة المصرية تواصل التحرك بفاعلية من أجل دعم الاستقرار الإقليمي، وخفض حدة التوترات، والتأكيد على أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية في التعامل مع الأزمات والنزاعات.

وشدد على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، في ظل استمرار الجهود المصرية الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية وحل الدولتين.

واختتم النائب أسامة مدكور بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد الانتقال بالعلاقات المصرية الصينية من مستوى الشراكة الاستراتيجية إلى شراكة أكثر إنتاجًا وتأثيرًا على أرض الواقع، من خلال زيادة الاستثمارات، وتوطين الصناعات الحديثة، وتعزيز التعاون في التكنولوجيا والطاقة والنقل والزراعة والبنية التحتية، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأكد أن استمرار التنسيق بين القاهرة وبكين يمثل رصيدًا مهمًا لمصر، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، ويعزز قدرتها على الاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما يحقق المصالح الوطنية ويدعم مسار التنمية والاستقرار في مصر والمنطقة.

الصين الرئيس الصيني البرلمان النواب الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

ترشيحاتنا

محمد حماقى وشيرين عبد الوهاب وعمرو دياب

بوب كاست يعيد الذاكرة الموسيقية لـ2003| من التسعينيات إلى الألفينات.. منافسة قوية بين الهضبة وحماقي وتفوق نسائي لشيرين ونانسي عجرم

الفنانة رانيا منصور

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة خلال إجازتها في تركيا

«ما ينفعش نسيب ده كله يقف».. «سينيفيل» يجمّد نشاطه والسينمائيون يطالبون بإنقاذه

«سينيفيل» يجمّد نشاطه.. والسينمائيون يطالبون بإنقاذه

بالصور

بعد أيام من ولادتها.. ليلى أحمد زاهر تتصدر التريند لهذا السبب

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد