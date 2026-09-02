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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة الجيزة التجارية: زيارة الرئيس الصيني تفتح آفاقًا جديدة للشراكة والتصنيع المشترك بين مصر والصين

المهندس أسامة الشاهد
المهندس أسامة الشاهد
أ ش أ

 أكدت غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد أن الزيارة الرسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، موفرةً فرصة نموذجية لإعادة تموضع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال المصري على خريطة سلاسل الإمداد والتصنيع الدولي.

ولفت الشاهد الى أن التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبكين يتجاوز النمط التقليدي القائم على التبادل التجاري واستيراد السلع النهائية، نحو بناء نموذج اقتصادي تكاملي يرتكز على القيمة المضافة والتصنيع المشترك الموجه للتصدير.

وأكد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن الغرفة رصدت خلال الفترة الأخيرة إقبالاً لافتاً وزيارات متزايدة من وفود ومستثمرين صينيين يبحثون عن فرص حقيقية لضخ رؤوس أموال وتأسيس مشروعات إنتاجية مشتركة في مصر، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في مناخ الاستثمار والمقومات التنافسية للاقتصاد الوطني.

كما أوضح الشاهد أن تدشين أول مكتب للغرفة التجارية لمقاطعة "هونان" الصينية بالقاهرة يمثل خطوة مؤسسية مهمة تعزز هذا التوجه الاستثماري، حيث يوفر هذا المكتب قناة تواصل مباشرة وآلية عمل عملية لتسهيل الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتسريع إجراءات بناء التحالفات الصناعية والتجارية.

كما نوه رئيس غرفة الجيزة التجارية إلى أن قرار الجانب الصيني بمنح إعفاءات جمركية كاملة للواردات القادمة من الدول الإفريقية، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من مايو 2026 يمثل ميزة تفاضلية كبرى، حيث يتيح للشركات الصينية والمصرية تصنيع المنتجات داخل مصر ثم إعادة تصديرها إلى الأسواق الصينية والعالمية دون عوائق جمركية، مما يخفض تكاليف الشحن والإنتاج ويرفع تنافسية المنتج المصنع محلياً.

وفي السياق ذاته، شدد الشاهد على أن الجمع بين وجود منصات مؤسسية كمكتب غرفة "هونان"، ونظام الإعفاءات الجمركية الصيني، وشبكة الاتفاقيات التجارية العالمية لمصر، يمنح الشركات المشتركة قدرة استثنائية للنفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية بأقل تكلفة لوجستية.

كما بيّن رئيس غرفة الجيزة التجارية أن هذا التدفق الاستثماري المرتقب والاهتمام المتزايد من قبل الشركات الصينية يمثل فرصة ذهبية لدمج المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في سلاسل التوريد والقيمة العالمية، من خلال توفير المكونات والمستلزمات المغذية للشركات الكبرى محلياً.

ونوّه المهندس أسامة الشاهد إلى أن الغرفة تسعى لاستثمار هذه التسهيلات والجولات الاستثمارية للتحول التدريجي من مجرد استيراد المنتجات الصينية إلى توطين خطوط إنتاجها وتقنياتها داخل مصر، بما يدعم استراتيجية الدولة في زيادة معدلات التصدير، وتعميق الصناعة الوطنية، والحد من الضغط على النقد الأجنبي.

واختتم رئيس غرفة الجيزة التجارية بالإعلان عن تشكيل فريق عمل متخصص داخل الغرفة لمتابعة كافة الطلبات والرغبات الاستثمارية الواردة من المستثمرين الصينيين، وتوفير الدعم المعلوماتي واللوجستي اللازم لتسهيل إقامة شراكات جادة ومستدامة مع مجتمع الأعمال المصري.

غرفة الجيزة التجارية الزيارة الرسمية رئيس الصيني مرحلة الشراكة الاستراتيجية مصر

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