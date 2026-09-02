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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خناقة في البنزينة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قائد سيارة ملاكى وآخر لقيامهما بالتعدى على شقيقه "عامل بمحطة وقود" بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 / يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنصورة من (مالك شركة للإستيراد والتصدير– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة) بتضرره من شقيق القائم على النشر (عامل بمحطة وقود – مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات متفرقة بالجسم باستخدام عصا خشبية، وبسؤال شقيق الشاكى نفى ما نسب إليه واتهم المُبلغ وآخر (سائق – مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بجروح متفرقة باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة المشكو فى حقه الأول لخلاف بينهم بسبب أولوية تزويد سيارة المشكو فى حقه الأول بالوقود داخل المحطة محل عمله، وأمكن ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما نفيا ما نسب إليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى محطة وقود

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