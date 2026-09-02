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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مسؤولو الزمالك في أرض الفرع الجديد بـ 6 أكتوبر لوضع اللمسات الأخيرة لبدء الإنشاءات

أرض الزمالك
أرض الزمالك

بدأ نادي الزمالك خطوات بدأ أعمال بناء الفرع الجديد بـ 6 أكتوبر حيث توجهت لجنة من النادي مع المطور العقاري ومسؤولي جهاز حدائق أكتوبر للتواجد في أرض النادي 

ويسعى نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب للانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة ببدء أعمال البناء في أرض الفرع الجديد للنادي بـ 6 أكتوبر.

الزمالك يستعد لدوري أبطال أفريقيا

يعود فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، للتدريبات الجماعية  اليوم بعد حصوله على راحة أمس عقب مواجهة منتخب السويس بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته، استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الزمالك فاز على منتخب السويس بتروجت، بهدفين مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط يحتل المركز الثاني.

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وإيه إس بورت في الثامنة مساء الجمعة 4 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب في الثامنة مساء السبت 12 سبتمبر، على استاد القاهرة أيضًا، وفقًا للموعد المحدد للمباراة.

نادي الزمالك الزمالك حسين لبيب فريق الزمالك أخبار الزمالك

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