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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشروط الزمالك.. البيت الأبيض يؤدب بيزيرا بعد أنباء عودته لميت عقبة

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
عبدالله هشام

دخل خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، في أزمة مع الإدارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية بسبب رغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة بعد وصول عرض من نادي شباب أهلي دبي.

ورفض نادي الزمالك فكرة رحيل خوان بيزيرا ليتمرد اللاعب ويرفض خوض فترة الإعداد، ويغيب أيضا عن مباريات الدوري المصري رفقة الزمالك.

وطلب خوان بيزيرا ومحاميه من مسئولي الزمالك السفر والتفاوض فى الإمارات على رحيله، وهو ما رفضته الإدارة.

وتواصل مسئولو الزمالك مع محامي بيزيرا في الآونة الأخيرة لعودته إلى القاهرة، وأكد عودة اللاعب خلال الساعات القادمة.

وتأكد بيزيرا من عدم جدوى استمرار غيابه وانقطاعه عن التدريبات، حيث سبق له التمرد ورفض العودة لأحد الأندية الأوكرانية سابقا، ورضخ فى النهاية قبل الانتقال للزمالك.

وينتظر الزمالك عودة اللاعب وتطبيق عقوبات مالية صارمة عليه وبعدها يتم الحديث عن منحه وعودا بالرحيل فى يناير.

وتتمسك إدارة الزمالك بحل أزمة حظر القيد التأديبي قبل التفكير فى رحيل بيزيرا، حيث يسود اتجاه لدى بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك لإقناع بيزيرا بالبقاء ورفع عقده ماليا.

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