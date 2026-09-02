الرئيس السيسي وشي جين بينج: ندعم التوصل لاتفاق شامل لوقف الحرب.. والحلول الدبلوماسية سبيل إنهاء أزمات المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج توافق رؤى القاهرة وبكين بشأن أهمية تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة؛ وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

تكثيف الجهود الدولية والإقليمية

وشدد الرئيسان، خلال مباحثاتهما، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل احتواء التصعيد، وتهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأكد الرئيس السيسي وشي جين بينج أن الوسائل الدبلوماسية والحوار السياسي يمثلان السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات والنزاعات، بما يضمن الوصول إلى تسويات شاملة ومستدامة تحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة.

توافق مصري صيني بشأن وقف الحرب



وأشار الجانبان إلى دعمهما للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب، مؤكدين أهمية استمرار التحركات السياسية والدبلوماسية لخفض حدة التوتر ومنع اتساع رقعة الصراع.

كما شددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لدعم مسارات السلام، والعمل على معالجة جذور الأزمات بما يضمن عدم تجددها، ويفتح المجال أمام استعادة الاستقرار ودفع جهود التنمية في المنطقة.

السيسي: مصر مستمرة في جهود خفض التصعيد



وأكد الرئيس السيسي استمرار مصر في تحركاتها الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي، والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف دعم فرص التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.