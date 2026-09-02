قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأردنية تتوجه إلى نويبع لنقل جثامين أردنيين توفوا في حادث الأوتوبيس
الوزراء: ضرورة التزام كليات الطب بالجامعات الخاصة بتوفير مستشفى تعليمي وتدريبي
رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب وقوع حادث نويبع بجنوب سيناء
محمد شبانة: زيارة الرئيس الصيني لمصر محطة فارقة فى العلاقات بين البلدين
وظائف شركة النيل لنقل البضائع 2026
أحمد حسن: الأهلي يؤجل ملف تجديد أشرف بن شرقي.. والأولوية لمحمد هاني وياسر إبراهيم
نائب حماة الوطن: توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية أبرز ثمار زيارة شي جين بينج لمصر
الجيش اللبناني ينفي المزاعم الإسرائيلية بالإنسحاب من جنوب البلاد
سارة سمير تحصد ذهبيتين ومصر الأولمبية تكتب المجد في تارانتو
الرئيس السيسي وشي جين بينج يرسخان الشراكة الاستراتيجية.. توسعات جديدة للمنطقة الصناعية الصينية بقناة السويس
الهلال الأحمر يوجه فرقه إلى المستشفيات لدعم مصابي انقلاب أوتوبيس جنوب سيناء
الصحة: ارتفاع وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء لـ 22 والمصابين 28 شخصا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي وشي جين بينج: ندعم التوصل لاتفاق شامل لوقف الحرب.. والحلول الدبلوماسية سبيل إنهاء أزمات المنطقة

الرئيس السيسي وشي جين بينج
الرئيس السيسي وشي جين بينج
محمد البدوي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج توافق رؤى القاهرة وبكين بشأن أهمية تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة؛ وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

 تكثيف الجهود الدولية والإقليمية

وشدد الرئيسان، خلال مباحثاتهما، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل احتواء التصعيد، وتهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأكد الرئيس السيسي وشي جين بينج أن الوسائل الدبلوماسية والحوار السياسي يمثلان السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات والنزاعات، بما يضمن الوصول إلى تسويات شاملة ومستدامة تحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة.

توافق مصري صيني بشأن وقف الحرب
 

وأشار الجانبان إلى دعمهما للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب، مؤكدين أهمية استمرار التحركات السياسية والدبلوماسية لخفض حدة التوتر ومنع اتساع رقعة الصراع.

كما شددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لدعم مسارات السلام، والعمل على معالجة جذور الأزمات بما يضمن عدم تجددها، ويفتح المجال أمام استعادة الاستقرار ودفع جهود التنمية في المنطقة.

السيسي: مصر مستمرة في جهود خفض التصعيد
 

وأكد الرئيس السيسي استمرار مصر في تحركاتها الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي، والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف دعم فرص التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

السيسي شي جين بينج الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

عماد النحاس

المصري يُنهي مشوار عماد النحاس .. ويستقر على بديله

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

الإيجار القديم

الشقق البديلة ليست للجميع .. مفاجآت جديدة في قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

لبنان يستعيد مجموعة توابيت رصاصية أثرية مرتبطة بمدينة صور من الولايات المتحدة

لبنان يستعيد مجموعة توابيت رصاصية أثرية مرتبطة بمدينة صور من الولايات المتحدة

أرشيفية

ارتفاع عدد ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو

زوكربيرج وماسك يحذران من نقص العمالة والطاقة مع تسارع طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

زوكربيرج وماسك يحذران من نقص العمالة والطاقة مع تسارع طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

فيديو

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد