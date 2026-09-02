الاحتلال الإسرائيلي يعتقل رئيس بلدية ديربلوط و3 فلسطينيبن بسلفيت

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية ديربلوط جهاد قاسم، وثلاثة مواطنين، أثناء تواجدهم في الأراضي الزراعية بالمنطقة الغربية من البلدة، غرب سلفيت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، إلى جانب رئيس البلدية، المواطنين حمادة فلاح موسى، وهاني عودة موسى، وأحمد عبد الله موسى.

وتأتي الاعتقالات بالتزامن مع استمرار أعمال التجريف في المنطقة الغربية لليوم الرابع على التوالي، واقتلاع مئات أشجار الزيتون، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.

ومن جهة أخرى، استُشهد 3 فلسطينيين اليوم، الأربعاء، بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وأفادت مصادر ، في مستشفيات غزة بارتقاء الـ3 شهداء بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال في جباليا ودير البلح منذ صباح اليوم.