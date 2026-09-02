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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شهيدان في قصف للإحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

شهيدان في قصف للإحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
شهيدان في قصف للإحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
أ ش أ

 استشهد فتى فلسطيني، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة الهوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهدت مواطنة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وصل جثمان شهيد ومصاب جراء قصف الاحتلال منطقة الهوجا في مخيم جباليا.
وفي مدينة دير البلح، استشهدت فلسطينية متأثرة بجروحها الخطيرة التي أصيبت بها أمس برصاص قوات الاحتلال.
وأوضحت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، أن الشهيدة كانت نازحة من مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى مدينة دير البلح.

استشهد فتى فلسطيني قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة الهوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة استشهدت مواطنة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال مدينة دير البلح وسط القطاع

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