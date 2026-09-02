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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدء جلسة مباحثات مغلقة بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني بحضور وفدي البلدين

الرئيس السيسي ونظيره الصيني
الرئيس السيسي ونظيره الصيني
البهى عمرو

قال عمرو خليل، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في قصر الاتحادية، إن مراسم الاستقبال الرسمي لـ الرئيس الصيني في قصر الاتحادية شملت عزف السلام الوطني الصيني والمصري، بحضور قرينتي الرئيسين، إلى جانب استعراض حرس الشرف، في إطار الاحتفالية التي أقامتها مصر ترحيبًا بالرئيس الصيني.

وأوضح خليل ، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الزيارة التاريخية تدشن مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الصينية الممتدة لنحو 70 عامًا، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين عام 1956.

وأشار إلى أن جلسة المباحثات المغلقة بين الرئيسين السيسي والصيني بدأت بحضور الوفدين الرسميين، ومن المقرر أن يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في مجالات متعددة، على أن يتم تناول تفاصيلها خلال التغطيات اللاحقة.

وحول حجم الوفد الصيني المرافق للرئيس شي جينبينج، أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الحضور الصيني كان لافتًا منذ وصول الوفود إلى قصر الاتحادية صباح اليوم، مشيرًا إلى الحجم الكبير للوفد المرافق للرئيس الصيني.

وأضاف أن الوفد الإعلامي الصيني وحده يضم أكثر من 70 إعلاميًا، يمثلون عددًا من وسائل الإعلام الصينية، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه بكين للزيارة ولقاء الرئيس الصيني بنظيره المصري، إلى جانب أهمية المباحثات المصرية الصينية.

وأكد خليل، أن الحضور الإعلامي الصيني الكبير يمثل مؤشرًا واضحًا على الأهمية التي تحظى بها زيارة الرئيس شي جينبينج إلى القاهرة لدى الجانب الصيني.

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