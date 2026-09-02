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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تفاصيل جديدة وصادمة.. شاومي تتحدى الجميع بجهاز Pad 9 Pro Max

جهاز Pad 9 Pro
جهاز Pad 9 Pro
لمياء الياسين

بدأت تشكيلة أجهزة شاومي اللوحية المتميزة القادمة تتضح معالمها من خلال بعض التسريبات الجديدة، ويبدو أنها تمثل نقلة نوعية في الحجم وعمر البطارية لأحد طرازاتها المتوسطة إلى الراقية.
أكدت شركة شاومي بالفعل أن جهازها الرائد Pad 9 Pro Max سيصدر في سبتمبر 2026، مزودًا بمعالج Xring O3 الخاص بها . ومن المتوقع أن تشمل سلسلة Pad 9 أيضًا جهاز Pad 9 القياسي وجهاز Pad 9 Pro

وتركز التفاصيل الأخيرة من المسرب Digital Chat Station على منصة Weibo  مما يعطي فكرة أوضح عن مكوناته الأساسية.

جهاز Pad 9 Pro


أفضل الأجهزة اللوحية الرائدة لعام 2026
 

بحسب التسريبات، من المتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي بشاشة LCD مقاس 12.5 بوصة بدقة 3.2K ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز. ويُتوقع أن يعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 من الجيل الخامس ، وهو شريحة بتقنية 3 نانومتر تضم ثمانية أنوية معالجة مركزية من نوع أوريون ووحدة معالجة رسومية من نوع أدرينو 829. كما يُشاع أن سعة البطارية تبلغ 11000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 67 واط.
أما عن مواصفات الشاشة فيأتي الجهاز بشاشة LCD مقاس 11.2 بوصة (بمعدل تحديث 144 هرتز)، ومعالج Snapdragon 8 Elite، وبطارية أصغر سعة 9200 مللي أمبير، مع الحفاظ على نفس قوة الشحن 67 واط. من المتوقع أن تُحدث الشاشة الأكبر والبطارية الأكبر فرقًا ملحوظًا في تجربة الوسائط المتعددة والإنتاجية طوال اليوم.


لم تُؤكد شاومي رسميًا حتى الآن إطلاق طرازي Pad 9 وPad 9 Pro، ولم تُعلن بعد عن المواصفات الكاملة أو الأسعار. 

يُعد Pad 9 Pro Max الطراز الوحيد الذي تم تحديد موعد إطلاقه في سبتمبر، وهو مزود بشريحة Xring O3 من شاومي. من المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل حول باقي الطرازات مع اقتراب موعد الإطلاق.

 يُؤكد هذا التسريب استمرار شاومي في توسيع تشكيلة أجهزتها اللوحية بأجهزة أكثر تنافسية بمختلف الأحجام والأسعار.

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