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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تدعو لاستبدال اتفاقية الهدنة مع بيونج يانج بمعاهدة سلام

كوريا الشمالية والجنوبية
كوريا الشمالية والجنوبية
محمود نوفل

دعا رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ إلى ضرورة استبدال اتفاقية الهدنة مع كوريا الشمالية بمعاهدة سلام.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية،  أن الولايات المتحدة ألغت تدريبات مشتركة على الإنزال البرمائي كان من المقرر إجراؤها الشهر المقبل مع كوريا الجنوبية، بعد أن أشارت واشنطن إلى وجود قيود على توفير القوات الأمريكية بسبب الحرب مع إيران.

وقال متحدث باسم سلاح مشاة البحرية الكوري الجنوبي، حسبما أوردت صحيفة (كوريا تايمز) الكورية الجنوبية، إن سلاح مشاة البحرية الأمريكي أبلغ نظيره الكوري الجنوبي رسمياً في يونيو الماضي بأن توفر القوات سيكون محدوداً بالنسبة للتدريبات على مستوى الفرقة التي تحمل اسم "سانجيونج".

وأضاف المتحدث أن البلدين يواصلان مشاورات وثيقة بشأن استئناف التدريبات، ولكنه لم يحدد الإجراءات التي قد تُتخذ لمنع أي إلغاءات مستقبلية أو لتعويض فرص التدريب الضائعة.

ويأتي هذا الإلغاء في أعقاب الأمر المفاجئ الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص مناورات عسكرية مشتركة سنوية منفصلة انتهت يوم الجمعة الماضي، نظرًا لتكلفتها ورفض سول المشاركة في الحرب ضد إيران.

وكتب ترامب عبر منصته (تروث سوشيال) أن مناورات "درع الحرية أولتشي" أرسلت "إشارة غير لائقة وعدائية تماماً" إلى كوريا الشمالية، التي قال إنها ظلت، طوال فترة رئاسته، غير مهددة ومحترمة.

وعلى الرغم من تقليص حجم التدريبات، أطلقت سلطات بيونج يانج 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى الأسبوع الماضي وأصدرت بيانًا تدين فيه هذه التدريبات التي طالما وصفتها بأنها تدريبات استعدادية للغزو.

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ الجيش الأمريكي

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