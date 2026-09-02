انقلاب قاطرة بحرية قبالة سواحل مدينة بوسان جنوب شرق كوريا الجنوبية

انقلبت قاطرة بحرية قبالة سواحل مدينة بوسان جنوب شرق كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، وتم إنقاذ اثنين من أفراد طاقمها حتى الآن، بينما لا يزال ستة آخرون في عداد المفقودين.

وفقًا لبيان لخفر السواحل الكوري، انقلبت المركبة، التي تزن 286 طنًا، والتي يُعتقد أنها كانت تقل ثمانية من أفراد الطاقم، في المياه الواقعة جنوب شرق بوسان مباشرةً، حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت سول،حسمبا نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وقد أنقذت سفينة شحن كانت تمر بالمنطقة أحد أفراد الطاقم، بينما عُثر على آخر فاقدًا للوعي لاحقًا.

وأصدر الرئيس لي جيه ميونغ تعليماته للسلطات بتعبئة جميع المواد المتاحة لجهود البحث والإنقاذ.