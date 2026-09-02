بسبب زيادة المصروفات.. ولي أمر يتهم إدارة مدرسة بمنعه من الدخول وحرمان نجليه من الدراسة

في واقعة أثارت استياء ولي أمر، تحولت محاولة سداد المصروفات الدراسية إلى أزمة داخل إحدى مدارس اللغات، بعدما اتهم مواطن إدارة المدرسة بمنعه من الدخول وإبلاغه بعدم السماح لنجليه بدخول المدرسة، على خلفية خلاف سابق بشأن زيادة المصروفات الدراسية.

القصة الكاملة بدأت عندما حرر المواطن محمود محمد البخاري بلاغًا اتهم فيه إدارة إحدى مدارس اللغات بمنعه من دخول المدرسة لسداد المصروفات الدراسية الخاصة بنجليه، وإبلاغه بعدم السماح لنجليه محمد وحنين بدخول المدرسة.

وأوضح مقدم البلاغ أن الواقعة حدثت داخل نطاق القسم، مشيرًا إلى أن الخلاف بدأ عقب تقدمه بشكوى إلى الإدارة التعليمية بالجيزة، حملت رقم 396 لسنة 2026، اعتراضًا على تحصيل مصروفات دراسية إضافية مقارنة بالعام الدراسي السابق.

وبحسب ما ورد في البلاغ، اتهم ولي الأمر عددًا من مسؤولي المدرسة، والمدير المسؤول، بمنعه من دخول المدرسة لسداد المصروفات الدراسية، مؤكدًا أن ذلك ترتب عليه تعطل انتظام نجليه في الدراسة.

وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق في ملابساتها، مؤكدًا أن ما حدث، بحسب أقواله، من شأنه التأثير على انتظام أبنائه دراسيًا ومستقبلهما التعليمي.

وتباشر الجهات المختصة فحص البلاغ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، تمهيدًا للوقوف على حقيقة الواقعة وملابساتها.