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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رئيس الأوبرا يتفقد مسرحي الجمهورية ومعهد الموسيقى.. ويتابع أعمال الصيانة ورفع الكفاءة

رئيس دار الاوبرا
رئيس دار الاوبرا
أحمد البهى

في إطار حرص دار الأوبرا المصرية على تطوير بنيتها الفنية والحفاظ على جاهزية مسارحها المختلفة، تفقد الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، مسرحي الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية، لمتابعة جاهزية المسرحين لاستقبال الجمهور، والوقوف على أعمال الصيانة ورفع الكفاءة والخدمات المقدمة للرواد.

وشملت الجولة متابعة الحالة الفنية والتجهيزات المختلفة بالمسرحين، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية، وتابع رئيس الأوبرا خلال الجولة مختلف التجهيزات الفنية والخدمية، إلى جانب أعمال الصيانة الجارية، مؤكداً أن المسارح تمثل الواجهة الحقيقية للمنتج الثقافي والفني، وأن الحفاظ على كفاءتها وجاهزيتها مسؤولية مستمرة لا ترتبط بموسم أو مناسبة محددة.

وأكد الدكتور رضا الوكيل أهمية الحفاظ على المستوى الذي يليق بتاريخ ومكانة المسارح التابعة للأوبرا، باعتبارها منارات للإبداع والثقافة والفنون، وشدد على ضرورة استمرار أعمال الصيانة طوال العام وفق خطة مدروسة ومنظمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة المنشآت والتجهيزات دون التأثير على انتظام منظومة العمل الفني أو البرامج والعروض المقدمة للجمهور، مؤكداً أن أعمال الصيانة الوقائية والبسيطة تمثل أحد أهم عناصر الحفاظ على استمرارية العمل وتجنب أية معوقات مستقبلية.

كما وجه بضرورة رفع كفاءة المسارح بصورة مستمرة، والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للجمهور، بما يحقق تجربة ثقافية وفنية متكاملة تليق برواد دار الأوبرا المصرية، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل داخل جميع المسارح.

وأكد رئيس الأوبرا أن المتابعة لا تقتصر على مسارح القاهرة فقط، بل تشمل جميع المسارح التابعة لدار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، مشدداً على أهمية توحيد مستوى الأداء والالتزام بمعايير الجودة والانضباط في مختلف المواقع، معتبراً ذلك أحد ركائز استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، وعدم انتظار ظهور المشكلات للتعامل معها، وإنما العمل وفق منظومة استباقية تحافظ على المسارح وتجهيزاتها بصورة دائمة، بما يسهم في تقديم العروض والفعاليات بأفضل صورة، كما أكد أن الحفاظ على المسارح وتطوير خدماتها يعد جزءاً أصيلاً من رسالة دار الأوبرا المصرية في تقديم فن راقٍ لجمهورها، والحفاظ على مكانتها كأحد أهم الصروح الثقافية والفنية في مصر.

الدكتور رضا الوكيل رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا المصرية

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