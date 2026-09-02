أمير رمزي يناشد أسرة طـ.فل بعد سرقة سماعته: ممكن حد يوصلنا بيه؟

ناشد المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المساعدة في الوصول إلى أسرة طفل يعاني من ضعف السمع، بعد تعرض سماعته للسرقة من نادي طنطا.

وأوضح رمزي أن والد الطفل ناشد إدارة نادي طنطا بعد سرقة سماعة نجله أثناء وجوده في النادي، مشيرًا إلى أن السماعة ضرورية للطفل حتى يتمكن من السمع والتواصل مع الآخرين.

وأضاف أمير رمزي: «قرأت هذا الخبر.. واندهشت جدًا إن ممكن حد يسرق طفل ذو إعاقة ويمنع عنه السمع.. ولا أي منطق»، مطالبًا من يستطيع الوصول إلى الطفل أو أسرته بالتواصل معه.

وأكد رمزي استعداده للمساهمة في شراء سماعة بديلة للطفل، قائلاً: «إن أمكن حد يوصلنا بهذا الطفل، مؤسسة راعي مصر تشتريله بدلها».



