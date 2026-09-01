محافظ الغربية يتجول وسط المواطنين بشوارع طنطا لمتابعة النظافة والاستماع لمطالب الأهالي

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية بعدد من شوارع حي أول وثان طنطا، تابع خلالها مستوى النظافة ورفع الإشغالات وانتظام الخدمات، واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، موجهًا باستمرار المتابعة والتعامل الفوري مع أي مظاهر تؤثر على انضباط الشوارع والمظهر العام.

توجيهات محافظ الغربية

وحرص محافظ الغربية، خلال جولته، على الحديث مع المواطنين المتواجدين بالشوارع والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم ومشكلاتهم، والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في متابعة الأداء ورصد احتياجات الشارع، وموجهًا الأجهزة التنفيذية بسرعة بحث مطالب المواطنين والتعامل معها في إطار من الجدية وسرعة الاستجابة.

حل مشكلات المواطنين

كما تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي أعمال رفع المخلفات والإشغالات، ووجّه بتكثيف الأعمال الميدانية وعدم السماح بتراكم المخلفات أو عودة الإشغالات إلى المناطق التي تم رفعها، مع استمرار الحملات والمتابعة اليومية لضمان الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود عمال النظافة

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية على تقدير جهود عمال النظافة، حيث قام بتوزيع كوبونات لشراء مواد غذائية على عدد من العاملين، تقديرًا لما يبذلونه من جهود يومية في رفع المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع، مؤكدًا أن دورهم يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الخدمات، وأن ما يقدمونه من عمل ميداني محل تقدير واهتمام المحافظة.