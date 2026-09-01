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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أندية بلا هزيمة بعد 3 جولات في الدوري.. بيراميدز على القمة والزمالك وصيفا

الدوري المصري
الدوري المصري
منتصر الرفاعي

شهدت منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027 انطلاقة قوية ومنافسة مبكرة بين الأندية ومع استمرار مباريات الجولة الثالثة نجحت 8 فرق في الحفاظ على سجلها خاليًا من الهزائم حتى الآن.

وتضم قائمة الأندية التي لم تتذوق طعم الخسارة كلا من الأهلي وبيراميدز والزمالك وطلائع الجيش ومودرن سبورت ووادي دجلة والقناة والجونة.

بيراميدز ينفرد بالصدارة

نجح بيراميدز في الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعدما حقق فوزا ثمينا على المصري بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ورفع الفريق السماوي رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بعد مرور ثلاث جولات ليؤكد رغبته في المنافسة مبكرا على صدارة المسابقة.

الزمالك يلاحق بيراميدز

ويأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت بعدما تمكن من تحقيق الفوز على بتروجت بنتيجة 2-1.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 7 نقاط، ليواصل مطاردة بيراميدز في سباق القمة في الوقت الذي تستمر فيه منافسات الجولة الثالثة خلال الأيام المقبلة.

استكمال الجولة الثالثة

وتتواصل منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري على مدار أربعة أيام وتشهد مواجهات قوية تسعى خلالها الأندية إلى تحسين مراكزها في جدول الترتيب، سواء على مستوى المنافسة على القمة أو الهروب من المراكز المتأخرة.

وتقام مباريات الثلاثاء 1 سبتمبر بمواجهات طلائع الجيش أمام زد وغزل المحلة أمام إنبي، ووادي دجلة أمام القناة.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الأربعاء 2 سبتمبر بمواجهات الجونة أمام المقاولون العرب وأبو قير للأسمدة أمام الاتحاد السكندري وسيراميكا أمام مودرن سبورت.

وتختتم الجولة يوم الخميس 3 سبتمبر بمواجهة قوية تجمع الأهلي مع سموحة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أون سبورت تنقل مباريات الدوري

وتتولى شبكة أون سبورت نقل مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز مع وجود مجموعة من المحللين الرياضيين لتغطية وتحليل مباريات المسابقة.

ومع اقتراب الجولة الثالثة من نهايتها، تظل المنافسة مفتوحة خاصة مع وجود 8 أندية لم تتعرض لأي هزيمة حتى الآن، وهو ما يعكس قوة وتقارب المستويات في بداية الموسم الجديد.

الأهلي بيراميدز الزمالك طلائع الجيش مودرن سبورت بطولة الدوري المصري جدول ترتيب الدوري المصري سيراميكا أمام مودرن سبورت طلائع الجيش أمام زد الأهلي مع سموحة

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