إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك عقب وقوع الحادث بالطريق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي امام دخلة العياط ووجود عدد من المصابين جراء الحادث.

انتقال الشرطة والإسعاف

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث برفقة سيارات الاسعاف لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفحص ملابسات الواقعة وتبين من المعاينة الاولية وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق ووجود مصابين.

نقل المصابين الى المستشفى

واسفر الحادث بحسب البيانات الواردة عن اصابة 6 اشخاص وتم الدفع بسيارات الاسعاف الى موقع الحادث ونقل المصابين الى مستشفى طامية المركزي لتقديم الاسعافات الطبية اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالحادث تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث وتواصل الجهات المختصة فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها فيما جرى نقل المصابين الى المستشفى عقب الحادث لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وسط متابعة لحالتهم الصحية بعد انقلاب السيارة الملاكي بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي امام دخلة العياط بمحافظة الفيوم.