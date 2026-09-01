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التعاون المصري الصيني.. شراكة تدعم مشروعات النقل والطاقة والمدن الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التعاون المصري الصيني.. شراكة تدعم مشروعات النقل والطاقة والمدن الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا حول تطور التعاون المصري الصيني، ودوره في دعم عدد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات النقل والطاقة والبنية الأساسية والمدن الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن الشراكة بين القاهرة وبكين شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع دخول الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات ضخمة تستهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات النقل والخدمات، بالتزامن مع التوسع العمراني الذي تشهده مصر.

ويأتي مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسه البرج الأيقوني، ضمن أبرز نماذج التعاون المصري الصيني، حيث أسهم المشروع في دعم توجه الدولة نحو إنشاء مدن حديثة تعتمد على بنية أساسية متطورة وتكنولوجيا البناء الحديثة.

كما يمثل قطاع النقل أحد أهم محاور الشراكة، من خلال مشروعات القطار الكهربائي الخفيف والسكك الحديدية، بما يدعم ربط القاهرة بالمدن الجديدة والمناطق العمرانية والصناعية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وامتد التعاون كذلك إلى قطاع الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، مع اتجاه متزايد للاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الصينية في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وتوطين الصناعات المرتبطة بها.

وأكد التقرير أن التعاون لا يقتصر على تنفيذ المشروعات، وإنما يمتد إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا وتبادل المعرفة، بما يدعم تطوير قدرات الكوادر المصرية، ويعزز فرص نمو الصناعات والخدمات المرتبطة بالمشروعات القومية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه مصر نحو التحول الرقمي والمدن الذكية والطاقة النظيفة وتحديث منظومة النقل، بما يفتح مجالات جديدة لتعميق التعاون مع الجانب الصيني خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.


 

تطور التعاون المصري الصيني مجالات النقل والطاقة النقل

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