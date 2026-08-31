في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

تتجه الدولة إلى التوسع في طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، باعتباره أحد البدائل التي تستهدف توفير مسكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية، خاصة الشباب وحديثي الزواج، مع وضع ضوابط تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وربط القيمة الإيجارية بالقدرة المالية للمواطن.

ويأتي البرنامج الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن توجه يستهدف توفير وحدات جاهزة للسكن في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، مع إتاحة الانتفاع بها لفترة محددة وفقًا لشروط وضوابط تضمن الاستفادة من الوحدات السكنية وعدم توجيهها لغير الفئات المستهدفة.

مي عبدالحميد تكشف تفاصيل برنامج الإيجار الجديد

كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل البرنامج الجديد لإيجار الوحدات السكنية، موضحة أن قيمة الإيجار تبدأ من 1500 جنيه شهريًا في المحافظات، بينما تبدأ من 2000 جنيه شهريًا في المدن الجديدة.

وأوضحت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القيمة الإيجارية لن تكون موحدة لجميع المواطنين، وإنما سيتم تحديدها وفقًا لدخل المستفيد وموقع الوحدة، على ألا تتجاوز في المتوسط نحو 25% من الدخل الشهري، بما يراعي قدرة المواطن على تحمل تكلفة السكن.

طرح آلاف الوحدات في المحافظات والمدن الجديدة

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الطرح الجديد يتضمن نحو 3300 وحدة سكنية في المدن الجديدة، بالإضافة إلى نحو 8500 وحدة في المحافظات، بما يوفر عددًا كبيرًا من البدائل أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج.

وتتوزع الوحدات المطروحة على عدد من المناطق والمحافظات، ومن بينها مطروح وأسوان والأقصر والإسماعيلية، إلى جانب عدد من المدن الجديدة، وذلك وفقًا لخطة الطرح التي يحددها الصندوق.

300 وحدة في أكتوبر الجديدة

ومن بين الوحدات التي يتضمنها الطرح الجديد، نحو 300 وحدة سكنية في مدينة أكتوبر الجديدة، بمساحات تصل إلى 75 مترًا مربعًا.

وأكدت مي عبدالحميد أن الوحدات ستكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع اختيار مواقعها في مناطق مأهولة بالسكان، بما يسهل على المواطنين الانتقال إليها والاستفادة من الخدمات والمرافق الموجودة بالمناطق المحيطة بها.

البرنامج يستهدف الشباب حديثي الزواج

وأوضحت عبدالحميد أن البرنامج الجديد يستهدف بشكل أساسي الشباب حديثي الزواج ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا، في إطار توفير بديل سكني مناسب لهذه الفئة التي تواجه تحديات متعلقة بارتفاع أسعار شراء الوحدات وارتفاع القيمة الإيجارية في السوق.

ويشترط للاستفادة من الطرح أن يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المدينة التي توجد بها الوحدة المطروحة، بما يضمن ارتباط المواطن بالمنطقة التي يحصل فيها على الوحدة السكنية.

شروط الاستفادة من وحدات الإيجار

وضعت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الضوابط لضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة، من بينها ألا يكون المتقدم أو أسرته قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة، إلى جانب عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية.

كما يتضمن البرنامج ضوابط مرتبطة بالدخل، حيث يبلغ الحد الأقصى لإجمالي دخل الزوج والزوجة 12 ألف جنيه شهريًا، مع اختلاف الحدود الخاصة بالحد الأدنى للدخل وفقًا لموقع الوحدة والقيمة الإيجارية المحددة لها.

قيمة الإيجار ترتبط بدخل المواطن

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قيمة الإيجار لن تكون واحدة بالنسبة لجميع المستفيدين، وإنما سيتم تحديدها وفقًا لمستوى دخل المواطن وموقع الوحدة.

وأوضحت أن القيمة الإيجارية تستهدف ألا تتجاوز في المتوسط نحو ربع الدخل الشهري للمستفيد، بما يحقق قدرًا من التوازن بين توفير السكن بأسعار مناسبة والحفاظ على قدرة المواطن على الوفاء بالتزاماته الشهرية.

مدة الانتفاع بالوحدة

وبحسب ما أعلنته مي عبدالحميد، يتيح البرنامج للمواطن الانتفاع بالوحدة السكنية لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة 3 سنوات أخرى، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للبرنامج.

وتحدد كراسة الشروط تفاصيل التجديد والالتزامات الخاصة بالمستفيد، إلى جانب القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة بحسب موقعها ومستواها.

الحد الأدنى للدخل في المحافظات والمدن الجديدة

وكشفت عبدالحميد أن الحد الأدنى للدخل المتوقع للتقدم للاستفادة من الوحدات يتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه شهريًا في المحافظات، بينما يتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه في المدن الجديدة.

وأكدت أن هذه الأرقام تظل مرتبطة بالتفاصيل النهائية التي ستتضمنها كراسة الشروط، والتي سيتم من خلالها تحديد مستويات الدخل المطلوبة لكل وحدة وموقع.

موعد طرح شقق الإيجار

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الطرح الجديد في أوائل الشهر المقبل، على أن تتاح كراسة الشروط للمواطنين بعد الإعلان بنحو 15 يومًا.

وتتضمن كراسة الشروط جميع التفاصيل المتعلقة بالوحدات المطروحة، والقيمة الإيجارية، وحدود الدخل، وشروط الاستفادة، والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى خطوات وإجراءات التقديم.

التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن عملية التقديم والحجز ستكون إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على الوحدات المتاحة واختيار ما يتناسب مع الشروط المحددة.

ومن خلال المنصة، سيتمكن المتقدم من التعرف على تفاصيل الطرح والمستندات المطلوبة وخطوات التسجيل والحجز، بما يساهم في تسهيل إجراءات التقديم وتقليل الحاجة إلى التعاملات الورقية.

ويأتي طرح وحدات الإيجار ضمن جهود الدولة لتوفير أنماط متنوعة من السكن، وعدم قصر الدعم السكني على نظام التمليك فقط، بما يتيح للمواطنين، خاصة الشباب وحديثي الزواج، اختيار النظام الذي يتناسب مع قدراتهم المالية وظروفهم المعيشية.