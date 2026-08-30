الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات WE باقة إنترنت منزلي جديدة فائقة السرعة تستهدف المستخدمين أصحاب الاستهلاك المرتفع، مع إتاحة سرعة تنزيل تصل إلى 1 جيجابت في الثانية وسعة استخدام شهرية تبلغ 3 تيرابايت، إلى جانب سرعة رفع تصل إلى 100 ميجابت في الثانية.



وتأتي الخدمة عبر تقنية الألياف الضوئية FTTH، بما يتيح سرعات أعلى واتصالًا أكثر استقرارًا مقارنة بالحلول التقليدية.



وتحمل الباقة في المادة الخاصة بالإطلاق اسم WE Elite، بينما تظهر حاليًا على الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات ضمن فئة WE Space Max+ بالمواصفات الأساسية نفسها، وهي سرعة تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، وسعة 3 تيرابايت، واشتراك شهري قدره 3500 جنيه قبل ضريبة القيمة المضافة.



وتستهدف باقة WE الجديدة شريحة المستخدمين الذين يعتمدون على الإنترنت بصورة مكثفة، سواء في العمل عن بُعد أو الألعاب الإلكترونية أو مشاهدة المحتوى عالي الجودة أو رفع وتحميل الملفات الكبيرة، فضلًا عن المنازل التي تضم عددًا كبيرًا من الأجهزة المتصلة بالشبكة في الوقت نفسه.

سعر باقة WE الجديدة بسرعة 1 جيجابت

يبلغ سعر الاشتراك الأساسي المعلن للباقة 3500 جنيه شهريًا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة، بينما السعر يصل إلى نحو 3990 جنيهًا شهريًا بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة.

وتوفر باقة WE الجديدة سرعة تنزيل قصوى تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، مع سعة أساسية تبلغ 3 تيرابايت شهريًا.

ويجب الانتباه إلى أن السعر الأساسي المنشور من الشركة لا يشمل ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فإن المبلغ النهائي الذي يدفعه العميل يكون أعلى من قيمة الاشتراك الأساسية.

كما أن السرعة القصوى المعلنة لا تعني بالضرورة حصول كل مستخدم على سرعة ثابتة تبلغ 1 جيجابت في جميع الأوقات، إذ يمكن أن يتأثر الأداء الفعلي بعدد من العوامل الفنية، من بينها تجهيزات الخط، ونوع الراوتر، وقدرات الأجهزة المستخدمة، وطريقة اتصال الأجهزة بالشبكة.

سعة تحميل 3 تيرابايت شهريًا

تمنح الباقة الجديدة المشترك سعة استخدام أساسية تصل إلى 3 تيرابايت شهريًا، وهي سعة كبيرة تستهدف الاستخدامات المكثفة للإنترنت.

وتناسب هذه السعة المنازل التي تضم عددًا كبيرًا من أفراد الأسرة والأجهزة المتصلة، إلى جانب المستخدمين الذين يعتمدون على الإنترنت في تحميل ورفع الملفات الضخمة، أو مشاهدة المحتوى مرتفع الدقة، أو تشغيل الألعاب الإلكترونية والخدمات السحابية بصورة مستمرة.

كما يمكن للسعة الكبيرة أن تخدم المنازل التي تعتمد على عدد متنوع من الأجهزة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون الذكية ومنتجات المنزل الذكي، مع وجود أكثر من مستخدم للإنترنت في الوقت نفسه.

سرعة الرفع تصل إلى 100 ميجابت

من أبرز مواصفات باقة WE الجديدة توفير سرعة رفع تصل إلى 100 ميجابت في الثانية، بالتزامن مع سرعة تنزيل تصل إلى 1 جيجابت في الثانية.

وتكتسب سرعة الرفع أهمية خاصة للمستخدمين الذين لا يقتصر استخدامهم على تصفح المواقع وتحميل المحتوى، وإنما يقومون بصورة متكررة بإرسال ملفات كبيرة إلى الخدمات السحابية أو منصات العمل.

كما تساعد سرعة الرفع المرتفعة في تحسين تجارب مكالمات الفيديو والبث المباشر والعمل عن بُعد، خاصة عندما يتم إرسال كميات كبيرة من البيانات في الوقت نفسه.

وتعد هذه السرعة كذلك عاملًا مهمًا لبعض المستخدمين الذين يعتمدون على الإنترنت في إنشاء المحتوى أو نقل الملفات بين أجهزة متعددة وخدمات التخزين السحابي.



ماذا يحدث بعد استهلاك سعة 3 تيرابايت؟

بحسب شروط باقات WE Space المعلنة، لا ينقطع اتصال الإنترنت تلقائيًا بمجرد استهلاك السعة الأساسية الشهرية، وإنما تستمر الخدمة مع خفض السرعة.

ويستطيع العميل استعادة السرعة الأساسية خلال الشهر من خلال الخيارات المتاحة لدى الشركة، سواء عبر التجديد المبكر للباقة أو شراء سعة إضافية، وفقًا للقواعد والخيارات المعمول بها.

وتشمل أسعار السعات الإضافية المعلنة 60 جنيهًا مقابل 20 جيجابايت، و120 جنيهًا مقابل 50 جيجابايت، و190 جنيهًا مقابل 100 جيجابايت، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وبذلك لا يتوقف استخدام الإنترنت بشكل كامل بعد استهلاك السعة الأساسية، وإنما يمكن للمشترك الاستمرار بسرعات مخفضة أو اللجوء إلى الخيارات الإضافية المتاحة لاستعادة السرعة الأساسية.

هل تتوفر الباقة على جميع خطوط الإنترنت؟

لا يعني الاشتراك في باقة WE الجديدة تلقائيًا إمكانية الحصول على سرعة 1 جيجابت على أي خط أرضي، إذ تتطلب هذه السرعات بنية تحتية وتجهيزات فنية قادرة على تشغيلها.

وتعتمد إتاحة الخدمة على وجود البنية المناسبة في المنطقة، وقدرة الخط على دعم السرعات المرتفعة، فضلًا عن التجهيزات التي توفرها الشركة للمشترك.

وتأتي تقنية الألياف الضوئية FTTH في مقدمة البنى التحتية القادرة على توفير هذه السرعات، ولذلك يحتاج العميل إلى التحقق من إتاحة الخدمة على عنوانه قبل اتخاذ قرار الاشتراك.

كما ينبغي للمستخدم التأكد من أن الراوتر والأجهزة التي يستخدمها قادرة على الاستفادة من السرعات المرتفعة، إذ قد تكون سرعة الخط أعلى من قدرة بعض الأجهزة على استقبال البيانات.

الباقة تستهدف الألعاب والاستخدام المكثف

تستهدف الخدمة الجديدة بشكل أساسي المستخدمين الذين يحتاجون إلى اتصال سريع ومستقر، وفي مقدمتهم محبو الألعاب الإلكترونية.

وتوفر السرعات المرتفعة وسعة الاستخدام الكبيرة بيئة مناسبة للألعاب التي تعتمد على الاتصال المستمر بالشبكة، إلى جانب الخدمات التي تتطلب نقل كميات كبيرة من البيانات.

كما تستهدف الباقة مستخدمي منصات البث والمحتوى فائق الدقة، خاصة المنازل التي يعمل فيها أكثر من جهاز في الوقت نفسه.

وتتيح السرعة المرتفعة كذلك التعامل مع الملفات الكبيرة بصورة أسرع، سواء عند تحميلها من الإنترنت أو رفعها إلى الخدمات السحابية.

مناسبة للمنازل كثيرة الأجهزة

تأتي باقة WE الجديدة أيضًا لتلبية احتياجات المنازل التي تضم عددًا كبيرًا من الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

ومع انتشار الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات الذكية وأجهزة الألعاب ومنتجات المنزل الذكي، أصبحت بعض الأسر تحتاج إلى سرعات وسعات أكبر من تلك التي توفرها الباقات التقليدية.

وتسمح سعة 3 تيرابايت شهريًا بتوفير مساحة استخدام واسعة للعائلات ذات الاستهلاك المرتفع، بينما توفر سرعة 1 جيجابت قدرة أكبر على التعامل مع عمليات التحميل والبث والاستخدام المتزامن.

WE Elite أم WE Space Max+؟

هناك اختلاف في تسمية الباقة بين المادة الخاصة بالإطلاق والصفحة الحالية للشركة؛ إذ ورد اسم WE Elite عند الإعلان عن الخدمة الجديدة، بينما تعرض المصرية للاتصالات حاليًا الباقة ذات مواصفات سرعة 1 جيجابت وسعة 3 تيرابايت وسعر 3500 جنيه قبل الضريبة ضمن WE Space Max+.

وبغض النظر عن اختلاف التسمية، فإن البيانات الأساسية المتاحة تشير إلى سرعة تنزيل تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، وسعة شهرية تبلغ 3 تيرابايت، وسرعة رفع تصل إلى 100 ميجابت في الثانية.

ويظل السعر الأساسي المعلن حاليًا 3500 جنيه شهريًا قبل ضريبة القيمة المضافة، بينما يبلغ نحو 3990 جنيهًا بعد الضريبة وفق بيانات الإطلاق الواردة.

شروط الاشتراك والاستفادة من السرعة

يتطلب الحصول على السرعة القصوى أن يكون الخط مدعومًا فنيًا بالبنية التحتية المناسبة، ولذلك لا يكفي مجرد اختيار الباقة من جانب العميل.

كما يجب أن تتوافر التجهيزات التي تسمح بنقل البيانات بسرعات مرتفعة، بما في ذلك الراوتر والأجهزة المتصلة بالشبكة.

وتختلف التجربة الفعلية من منزل إلى آخر وفقًا لجودة الشبكة الداخلية، وعدد الأجهزة، وطبيعة الاستخدام، وطريقة الاتصال، إلى جانب إمكانات الأجهزة المستخدمة.

ما الذي تقدمه الباقة للمستخدم؟

تجمع باقة WE الجديدة بين سرعة تنزيل تصل إلى 1 جيجابت، وسرعة رفع تصل إلى 100 ميجابت، وسعة شهرية تبلغ 3 تيرابايت، وهو ما يجعلها موجهة بصورة أساسية للاستخدامات ذات الاستهلاك المرتفع.

وتستهدف الباقة الألعاب الإلكترونية والبث عالي الجودة والعمل عن بُعد ونقل الملفات الكبيرة، إضافة إلى المنازل التي تضم أعدادًا كبيرة من الأجهزة المتصلة.