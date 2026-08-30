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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية، بعد تراجع ملحوظ شهدته أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، إذ انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 1040 جنيهًا خلال 3 أيام فقط، بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 130 جنيهًا خلال المدة نفسها، وهو ما يعكس استمرار حالة التذبذب في حركة المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة.

سعر الذهب عيار 21

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين في مصر، نحو 6330 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7234 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5425 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50 ألفًا و640 جنيهًا.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد وفق المستويات المعلنة على النحو التالي:

  • عيار 24: 7234 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: 6330 جنيهًا للجرام.
  • عيار 18: 5425 جنيهًا للجرام.
  • عيار 14: 4220 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب: 50 ألفًا و640 جنيهًا.

ويعد عيار 21 المؤشر الأكثر متابعة في سوق الصاغة المصرية، نظرًا لكونه الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية التي يقبل عليها المستهلكون، بينما يرتفع سعر عيار 24 بسبب ارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه.

وتظل الأسعار المعلنة قابلة للتغير مع عودة حركة التداول، كما قد تختلف من تاجر إلى آخر وفق فروق البيع والشراء وظروف التعامل في كل محل من محلات الصاغة.

تراجع الجنيه الذهب 1040 جنيهًا خلال 3 أيام

شهدت أسعار الذهب تراجعًا واضحًا خلال الأيام الثلاثة السابقة، انعكس بصورة مباشرة على سعر الجنيه الذهب وجرام الذهب عيار 21.

ووفق الأسعار المعلنة، فقد انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 1040 جنيهًا خلال 3 أيام فقط، بينما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 130 جنيهًا خلال المدة نفسها.

ويعد هذا التراجع من أبرز التحركات التي شهدها سوق الصاغة خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع ارتباط الأسعار المحلية بعدد من العوامل، وفي مقدمتها حركة أونصة الذهب عالميًا، وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات العرض والطلب.

ورغم التراجع المسجل، فإن استقرار سعر الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية لا يعني بالضرورة استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية، إذ قد تشهد السوق تحركات جديدة مع عودة التداولات العالمية واستئناف النشاط بصورة طبيعية.

سعر الذهب العالمي اليوم

استقر سعر الذهب العالمي عند مستويات الإغلاق الأخيرة، بعدما أنهت أونصة الذهب تعاملات الأسبوع عند نحو 4455 دولارًا.

ويأتي الاستقرار العالمي بالتزامن مع توقف التداولات في الأسواق العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما انعكس على حركة أسعار الذهب في مصر، خاصة أن سوق الصاغة المحلية تتأثر بصورة مباشرة بتحركات الأونصة عالميًا.

ومن المنتظر أن تعود الأسواق العالمية إلى التداول مع بداية الأسبوع الجديد، لتبدأ معها مرحلة جديدة من متابعة تحركات المعدن النفيس، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين لتطورات الدولار الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة.

وتعد هذه العوامل من أبرز المؤثرات في اتجاه الذهب عالميًا، وبالتالي تنعكس تحركاتها على السوق المصرية بدرجات متفاوتة.

سعر الذهب اليوم في مصر

لماذا استقرت أسعار الذهب اليوم؟

يرتبط استقرار سعر الذهب بطبيعة اليوم باعتباره ضمن عطلة نهاية الأسبوع، حيث تتوقف التداولات العالمية للمعدن النفيس، كما تشهد محلات الصاغة في مصر إجازتها الأسبوعية.

وبالتالي لم تشهد السوق تحركًا جديدًا على الأسعار المسجلة في ختام تعاملات السبت، لتظل المستويات المعلنة مستقرة خلال التعاملات المسائية.

ويترقب المتعاملون عودة التداولات العالمية لمعرفة الاتجاه الجديد للأونصة، خاصة بعد التراجع الذي شهده الذهب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

كما يراقب المتعاملون حركة الدولار الأمريكي وتوقعات أسعار الفائدة، باعتبارهما من العناصر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر في قرارات المستثمرين واتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

علاقة الذهب العالمي بالأسعار في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بمجموعة من العوامل المتداخلة، ويأتي في مقدمتها سعر أونصة الذهب عالميًا، إلى جانب سعر صرف الدولار وحركة العرض والطلب داخل السوق.

فعندما تشهد الأونصة العالمية تحركات قوية، يمكن أن تنتقل آثارها إلى السوق المصرية، لكن درجة التأثير لا تكون مرتبطة بالذهب العالمي وحده، إذ يلعب سعر الدولار وحجم الطلب المحلي دورًا مهمًا أيضًا.

ولهذا قد تختلف حركة الأسعار المحلية عن الاتجاه العالمي بصورة مؤقتة، قبل أن تعود السوق إلى التفاعل مع التطورات الجديدة في الأسعار العالمية وسعر الصرف.

ويتابع المتعاملون هذه المؤشرات بشكل مستمر، خاصة في الفترات التي تشهد تحركات سريعة للمعدن النفيس، بهدف تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

توقعات حركة الذهب مع بداية الأسبوع

تتجه أنظار المتعاملين إلى بداية الأسبوع الجديد، حيث من المنتظر استئناف التداولات العالمية للذهب، بالتزامن مع عودة النشاط إلى سوق الصاغة.

ومن المتوقع أن تتضح حركة أسعار الذهب بشكل أكبر مع ظهور اتجاه جديد للأونصة العالمية، سواء نحو الصعود أو الهبوط، إلى جانب التطورات المتعلقة بالدولار الأمريكي وتوقعات السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

ولا يمكن اعتبار استقرار سعر الذهب اليوم خلال عطلة التداول مؤشرًا نهائيًا على اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة، لأن الأسعار قد تتحرك فور عودة الأسواق العالمية إلى العمل.

وتظل متابعة سعر الأونصة عالميًا وسعر الدولار وحركة البيع والشراء داخل سوق الصاغة من أهم العوامل التي تساعد على فهم التغيرات اليومية في أسعار المعدن النفيس.

سعر الذهب عيار 21

أسعار الذهب لا تشمل المصنعية والدمغة

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار النهائية تختلف من تاجر إلى آخر بحسب المصنعية وفروق البيع والشراء.

كما أن الأسعار المعلنة لا تشمل قيمة المصنعية والدمغة والضريبة، وهي تكاليف تضاف عند شراء المشغولات الذهبية من محلات الصاغة.

وتختلف قيمة المصنعية بحسب نوع المشغول وتصميمه والشركة أو المصنع المنتج له، ولذلك فإن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء قطعة ذهبية قد يكون أعلى من السعر المعلن للجرام.

ولهذا يجب على المشتري عند إجراء عملية شراء معرفة سعر الجرام، وقيمة المصنعية والدمغة والضريبة، وإجمالي المبلغ المطلوب دفعه قبل إتمام عملية الشراء.

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