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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب الآن في مصر

ذهب
ذهب
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار تحركات المعدن النفيس بالأسواق المحلية والعالمية، وسط متابعة مستمرة لمستجدات سعر الأوقية عالميا وتحركات الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تغيرات مستويات العرض والطلب داخل السوق.

سعر الذهب

ويترقب المتعاملون تطورات أسعار الذهب لاتخاذ قرارات الشراء والبيع، سواء بهدف اقتناء المشغولات الذهبية أو شراء السبائك والجنيهات، أو بغرض الادخار والاستثمار، خاصة مع استمرار الذهب في الحفاظ على مكانته كأحد الأصول التي يلجأ إليها البعض للحفاظ على قيمة المدخرات ومواجهة تقلبات الأسواق.

أسعار الذهب الآن في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7225 جنيها للبيع، مقابل 7165 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6320 جنيها للبيع، مقابل 6270 جنيها للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5415 جنيها للبيع، مقابل 5375 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4215 جنيها للبيع، مقابل 4180 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50560 جنيها للبيع، مقابل 50160 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة محليا نحو 224655 جنيها للبيع، مقابل 222880 جنيها للشراء.

وسجلت الأونصة عالميا نحو 4458.78 دولار.

تحركات أسعار الذهب في السوق

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل مترابطة، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للأوقية، وحركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب على المعدن النفيس محليا.

وقد تشهد الأسعار تغيرات متكررة خلال اليوم الواحد، بالتزامن مع حركة التداول في الأسواق العالمية والتغيرات التي تطرأ على السوق المحلية، لذلك يفضل للراغبين في شراء أو بيع الذهب التأكد من السعر المعلن في توقيت تنفيذ المعاملة.

كما تختلف التكلفة الفعلية للمشغولات الذهبية عن السعر المعلن للجرام، نظرا إلى إضافة المصنعية والدمغة والرسوم الأخرى، والتي تختلف قيمتها وفقا لنوع المشغولة والتاجر والشركة المنتجة.

ذهب 

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر حركة الذهب عالميا بمجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها معدلات العرض والطلب، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

ويمثل الدولار الأمريكي أحد أهم العوامل المؤثرة في حركة الذهب عالميا، إلى جانب معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى، والتي تسهم في تحديد توجهات المستثمرين نحو الذهب وغيره من الأصول.

كما تؤثر التطورات السياسية والاقتصادية والتوترات الجيوسياسية في حركة المعدن النفيس، إذ يرتفع الإقبال على الذهب عادة خلال فترات عدم اليقين وارتفاع مخاطر الأسواق، باعتباره أحد الأصول المستخدمة للتحوط من التقلبات.

الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

ويحتفظ الذهب بمكانة بارزة لدى المواطنين كوسيلة للادخار والاستثمار، سواء من خلال شراء المشغولات الذهبية أو السبائك والجنيهات، بينما يلجأ إليه المستثمرون ضمن استراتيجيات تنويع الأصول وتقليل أثر بعض المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والأسواق المالية.

ذهب

وتظل حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرهونة بعدد من التطورات المحلية والعالمية، وفي مقدمتها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، واتجاهات الدولار، ومستويات التضخم، إلى جانب مؤشرات الاقتصاد العالمي.

وفي ظل استمرار هذه العوامل، تظل أسعار الذهب اليوم في مصر محل متابعة يومية من جانب المواطنين والمستثمرين، مع أهمية التأكد من السعر الفعلي وقت تنفيذ عملية البيع أو الشراء، والاستفسار مسبقا عن قيمة المصنعية والدمغة والرسوم الإضافية لتحديد التكلفة النهائية للشراء.

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