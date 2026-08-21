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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر عيار ذهب  استقرارًا مع  أول تعاملات له صباح اليوم الجمعة 21-8-2026 على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل آخر تحديث لأكثر أعيرة الذهب وهو من  سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا 6435 جنيهًا للشراء و6365 جنيهًا للبيع.

الذهب يستقر

وسجل سعر جرام ثابتاً بعد حسم مصير الفائدة في البنوك مساء أمس الخميس، ليستقر المعدن الأصفر على مستوى الأعيرة المختلفة.

الجنيه الذهب

 

سعر الذهب يرتفع

وسجل سعر الذهب أمس بقيمة بلغت 35 جنيهًا في الجرام بعد اعلان سعر الفائدة.

آخر تحديث

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6435 جنيها .

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة إلي 7354 جنيهًأ للشراء و 7274 جنيهًأ للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6741 جنيهًا للشراء و 6668 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب يستقر في تعاملات اليوم 5-7-2022

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6435 جنيهًا للشراء و6365 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5515 جنيهًا للشراء و5455 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلى4508 دولار للشراء و 4507 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 51.48 ألف جنيه للشراء و 50.92 ألف جنيه للبيع.

سعر الذهب

سعر الذهب في البورصات العالمية

تراجع الذهب خلال تداولات اليوم ، بعد القفزة الحادة التي سجلها في الجلسة السابقة، والتي دفعت أونصة الذهب العالمي إلى اختراق المستوى النفسي 4500 دولار للمرة الأولى منذ نحو 3 أشهر، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية، قبل أن تدفع عمليات جني الأرباح الأسعار إلى التراجع.

وامتد أثر الصعود العالمي إلى السوق المصري، حيث استفاد الذهب المحلي من ارتفاع الأونصة العالمية واستقرار سعر صرف الدولار عند مستويات مرتفعة، ليتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 6300 جنيه خلال جلسة أمس، قبل أن يدخل اليوم في حركة تصحيحية محدودة، وفقًا لتحليل «جولد بيليون».

الذهب يسجل أكبر مكسب

ارتفع الذهب العالمي بنسبة 4.4% خلال جلسة أمس، ليسجل أكبر مكسب يومي خلال الفترة الأخيرة، ويصل إلى أعلى مستوى في نحو 3 أشهر عند 4524 دولارًا للأونصة.

ومنذ بداية أغسطس، ارتفعت أونصة الذهب بنحو 11%، لتتجه نحو تسجيل أكبر ارتفاع شهري منذ يناير الماضي.

وافتتحت أونصة الذهب تداولات اليوم عند مستوى 4521 دولارًا، قبل أن تتراجع إلى أدنى مستوى عند 4478 دولارًا، وتتداول حاليًا بالقرب من 4493 دولارًا، بانخفاض يقارب 0.6%، مع اتجاه المستثمرين إلى جني جزء من الأرباح التي تحققت خلال جلسة أمس.

الدولار يدعم أسعار الذهب

جاءت القفزة الأخيرة في أسعار الذهب مدفوعة بشكل رئيسي بالانخفاض الحاد في الدولار الأمريكي، الذي تراجع بنحو 1% منذ بداية الأسبوع، ليسجل اليوم أدنى مستوياته في نحو 3 أشهر ونصف.

وساهم ضعف الدولار في تعزيز جاذبية الذهب للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، كما استفاد المعدن النفيس من تراجع عوائد السندات الأمريكية.

وتراجعت عوائد السندات بعد تدخل وزارة الخزانة الأمريكية لمضاعفة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل، في محاولة للحد من الارتفاع الحاد في العوائد، خاصة بعد وصول العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007.

ويؤدي انخفاض عوائد السندات إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يقدم عائدًا دوريًا، بينما يجعل تراجع الدولار المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب

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