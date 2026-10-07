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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير مهاجما معتمد جمال قبل لقاء زد: مريض في المباراة وسليم بالتمرين

شوبير
شوبير
محمد بدران

انتقد الإعلامي أحمد شوبير ، موقف نادي الزمالك بشأن المدير الفني معتمد جمال، قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام زد، مشيرًا إلى وجود حالة من عدم الوضوح حول المدرب الذي سيقود الفريق خلال المباراة.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «الزمالك أخطر رابطة الأندية إن معتمد جمال مريض وإبراهيم صلاح هو اللي هيقود مباراة زد، طيب ما هو بيمرن الفريق! مريض في المباراة وسليم في التمرين؟».

وأضاف: «خلينا واضحين ونقول مين هيقود المباراة، خصوصًا إن عدم حضور المدير الفني للمؤتمر عليه غرامة».

وتابع شوبير: «لو إبراهيم صلاح هو اللي هيقود اللقاء، مفيش مشكلة، لكن القصة بالشكل ده مش حلوة ومش عاجباني».

وشدد الإعلامي على ضرورة إعلان الزمالك بشكل واضح عن هوية المدير الفني الذي سيتولى قيادة الفريق أمام زد، خاصة في ظل ارتباط الأمر بحضور المؤتمرات الصحفية والعقوبات المقررة في حال عدم حضور المدير الفني.

الزمالك معتمد جمال مباراة زد شوبير

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