شوبير يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباراة الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل مصابي النادي الأهلي قبل مباراة القمة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية:" أحمد نبيل كوكا اقترب كثيرا من خوض مران الأهلي، وكريم الدبيس مليون % خارج مباراة القمة".

وأضاف “ ياسر إبراهيم يجري حاليا لكن بدون جزمة كرة وأعلم أن ياسر إبراهيم راجل جدا في مثل هذه الأمور، لكن هل ممكن ييجي على نفسه ويلعب وهو مصاب؟”

وتابع " لو توقفت الأمور على ياسر وهناك "زنقة" ممكن يجبس رجله وينزل، ولو هناك براحا في الأمور فستتغير الدنيا، وحتى الأن يمكن أن تكون نسبة فرص لعبه أقل من 50%".