منتخب مصر للناشئين 2009 يستدعي 5 لاعبين من الزمالك

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، باستدعاء 5 لاعبين من فريق النادي لكرة القدم مواليد 2009، للانتظام في معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2009.

وجاءت أسماء اللاعبين كالتالي:

* مالك عمرو – حارس مرمى.

* أحمد صفوت – صانع ألعاب.

* أدهم محمد حسيب – مهاجم.

* آدم القزاز – وسط ملعب.

* عزت محمد – ظهير أيسر.

ومن المقرر أن ينتظم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 في معسكر إعداد خلال الفترة من 7 أكتوبر وحتى 14 من الشهر نفسه، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي المعسكر استعدادًا للمشاركة في دورة كأس الخليج للناشئين، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر المقبل.