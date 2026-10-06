استبعاد أحمد الجفالي من مباراة الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استبعاد التونسي أحمد الجفالي من قائمة الفريق التي تستعد لخوض مواجهة زد، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويأتي استبعاد الجفالي من المباراة في إطار قرار الجهاز الفني بمنحه مزيدًا من الوقت للتجهيز، خاصة بعد عودته للمشاركة في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، حيث كان الجهاز الفني يخطط للدفع به تدريجيًا وفقًا لمدى جاهزيته.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، في إطار تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة، وعلى رأسها مواجهة الأهلي المرتقبة في بطولة الدوري.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى الاستفادة من المباراة في تجهيز عدد من اللاعبين ومنح الفرصة للعناصر التي لا تشارك بصورة أساسية، قبل الاستحقاقات المهمة المقبلة.